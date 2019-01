Nyt skoletilbud: Fynsk kommune åbner sciencelinje for folkeskoleelever

De naturvidenskabeligt intersserede elever i Svendborg Kommune får nu mulighed for at fordybe sig i de sidste år af folkeskolen. Arkivfoto: Roland Petersen

Elever med særlig interesse for de naturvidenskabelige fag får nu mulighed for at tage de tre sidste folkeskoleår på en sciencelinje, som Svendborg Kommune opretter. Linjen har fokus på virkelighedsnær undervisning og en nær tilknytning til uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Svendborg: Skal man i 7. klasse efter sommerferien, og har man allerede nu et godt øje til den naturvidenskabelige verden, kan det være, man skal overveje et skift til Tåsingeskolen. Skolen bliver nemlig stedet for den nye sciencelinje, som Svendborg Kommune nu opretter for folkeskoleelever i 7., 8. og 9. klasse. En naturvidenskabelig linje med fokus rettet mod virkelighedsnær undervisning og et tæt samarbejde med Svendborgs gymnasier, erhvervsskolen og en række lokale industrivirksomheder. Og det er lidt af en drøm, forklarer Nanna Lohman, der er skolechef i Svendborg Kommune. - I folkeskolen har vi måske haft en tendens til at undervise på samme måde gennem lang tid, men vi har faktisk over de seneste år haft et stort ønske om at blive dygtigere til praksisfaglighed, til at arbejde med noget, der vedkommer børnene og de unge mennesker, og til at give dem nogle færdigheder og motivation i forhold til den virkelighed, de møder. Det kommer vi til at arbejde meget med generelt i Svendborg Kommune, men vi fik sådan en drøm om at gøre det sådan ret eksemplarisk og vildt med dygtige lærere, som brænder fuldstændigt for det her område og med vores uddannelsesinstitutioner og virksomheder helt tæt på, siger hun.

Linjen er for alle kommunens folkeskoleelever og ligger på Tåsingeskolen.



Første år med linjen bliver skoleåret 2019/2020, hvor der bliver oprettet en 7.-klasse. De følgende to år bliver der også oprettet en 7.-klasse, for at man på den måde ender med at have både 7., 8. og 9. klasse på linjen.



Der er plads til 28 elever i den første 7.-klasse, og der er ansøgningsfrist 1. marts. I udvælgelsen af hvem der skal have plads i klassen, vil man tilstræbe en ligelig fordeling mellem drenge og piger og skolerne, de nye elever kommer fra.



5. februar klokken 17 er der informationsmøde om sciencelinjen på Tåsingeskolen. Indtil da kan man læse alt om den på www.sciencelinjen.dk

Stor interesse Alle skoler, der har en overbygning, fik buddet om at blive hjemsted for sciencelinjen, der er for alle elever i hele kommunen, men valget faldt på Tåsingeskolen - Den har en volumen med tre klasser på en årgang i forvejen, som gør, at man bliver en del af et ungemiljø. Det er også forholdsvist nemt at komme dertil, og det er en skole, der interesserer sig meget for naturfag, siger Nanna Lohman. Her bliver der fra skoleåret 2019/2020 oprettet en 7.-klasse, og det samme bliver der de efterfølgende to skoleår, så man om tre år har både syvende, ottende og niende klasse på sciencelinjen. Der er plads til 28 elever i den første scienceklasse, og det mener Kasper Føns, der er skoleleder på Tåsingeskolen, ikke bliver noget problem at få elever til. - Der er en stor interesse fra både forældre og elever, og der er allerede elever, der har tilkendegivet, at de synes, det lyder spændende, før de overhovedet ved ret meget om det. Det bliver spændende at se, om vi kan få elever til at skifte skole, men nogen skal jo skifte på det tidspunkt alligevel, så jeg tænker, det er et godt tidspunkt at overveje et spændende alternativ, siger Kasper Føns.

En guide mod naturvidenskaben Hverdagen på sciencelinjen bliver sådan, at eleverne får 2,5 dage med naturvidenskabeligt indhold, der tager udgangspunkt i emner og temaer inden for fagets forskellige grene, og 2,5 dage med de andre obligatoriske fag. Og de afslutter forløbet med folkeskolens ganske almindelige afgangseksamen. Skemaet vil dog jævnligt blive brudt op af dage, som kommer til at foregå ude af huset på gymnasierne, erhvervsskolen eller hos de virksomheder, der har sagt ja til at være knyttet til linjen. En af dem er SBS Friction, hvor Torben Madsen er fabriksdirektør. - Jeg ved ikke, om vi selv får noget ud af det, men vi kan måske være med til at guide nogen i retning af de naturvidenskabelige uddannelser, og det har vi jo en vis interesse i som virksomhed. Vi er jo selv en industrivirksomhed, som er aftager af de uddannelser, som de her mennesker får på et tidspunkt, så det, vi kan tilbyde, er noget, vi synes vil være godt for erhvervslivet på sigt, siger han. Er man nysgerrig på sciencelinjen, bliver der holdt informationsmøde tirsdag 5. februar klokken 17 på Tåsingeskolen. Er man allerede afklaret, kan man søge om optagelse i den første scienceklasse via hjemmesiden www.sciencelinjen.dk. Der er frist for ansøgninger 1. marts, og på hjemmesiden kan man læse, hvad man har brug for at vide om linjen.