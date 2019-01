Nyt sidespejl sparket i stykker: Hærværkssag nummer syv

Svendborg: Rækken af sager om hærværk mod parkerede biler i Svendborg vil tilsyneladende ingen ende tage.

Politiet har nu fået endnu en anmeldelse om et hærværk, så bunken med hærværkssager siden nytåret nu er oppe på syv. Senest er det gået ud over en Suzuki Wagon, der har fået sparket venstre sidespejl af, mens den stod parkeret i Hulgade midt i Svendborg. Hærværket er begået i perioden mellem den 3. og 6. januar.

Tidligere er der blevet begået hærværk mod biler, der holdt parkeret i Teatergade, i Gåsestræde, Sct. Jørgens Vej, Skovsbovej og Søkildevej.

Poul Hollensted, der er politiassistent ved Fyns Politi, fastslår, at det er svært at gardere sig mod hærværk.

- Hvis man er uheldig at løbe ind i sådan nogle vandaler, er der ikke så meget, man kan gøre, siger han.

Poul Hollensted oplyser, at politiet ikke har nogle spor at gå efter i de mange hærværkssager, men at man undersøger, om der opsat video nogle af de steder, hvor bilerne er blevet ødelagt. /gru