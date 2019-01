Nyt sejlerklubhus i Svendborg er forsinket

Byggeriet er i fuld gang, men planerne om at have et nyt klubhus færdigt til nytår har ændret sig for Svendborg Amatør Sejlklub.

Svendborg: Det var planen, at nytåret og en indvielse af Svendborg Amatør Sejlklubs nye klubhus skulle have fulgtes ad.

Men planer kan ændre sig, når de møder virkelighedens verden, og det er den jordnære forklaring på, at der stadig er en byggeplads der, hvor sejlklubben har hjemme - på stranden ved den runde lystbådehavn.

- Det skyldes blandt andet, at det tog længere tid med ansøgningerne ved kommunen. Vi havde ikke regnet med, det ville tage så lang tid, men det gjorde det så. Og håndværkerne har jo travlt for tiden. Det er godt for dem, men ikke for os, der gerne vil have noget færdigt, lyder det fra sejlklubbens formand, Per Ingemann, der dog ikke bruger tid på at ærgre sig gul og grøn.

- Vi har bare udskudt det. Så bliver det til maj, vi indvier. Vi er snart færdige med at støbe underetagen, og der arbejdes på fuld drøn. Vi har en konfirmation midt i maj, så der har vi lovet at være færdige.

Det nye klubhus bliver bygget for fire millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, 450.000 kroner fra Svendborg Kommune, 200.000 kroner fra Fonden for Fynske Bank og penge fra klubbens egen kasse og kommer til at ligge på det samme grundareal som det gamle klubhus.

Men indretningen bliver tilpasset klubbens behov for mere plads i form af tre separate lokaler i stedet for ét stort, et nyt køkken og bedre omklædnings- og badefaciliteter.