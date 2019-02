Nyt motionstilbud for seniorer: Få sved på panden til floorball

Er du over 60, kan du fra mandag den 4. marts kæmpe mod andre seniorer i floorball. Det er Svendborg Senior Idræt, der står bag initiativet.

Svendborg: Det er en prøveballon, der bliver sendt i vejret med Svendborg Senior Idræt som afsender, når boldglade seniorer over 60 får tilbud om en ny aktivitet kaldet motions-floorball.

Motions-floorball handler om at skyde bolden i modstanderens mål ved hjælp af en stav. Det foregår i Midtbyhallen i tidsrummet 11 til 12 - første gang er mandag den 4. marts, og derefter spilles der de næste syv mandage minus 2. påskedag den 22. april.

Idrætskonsulent Birthe Bergmann glæder sig til at sætte spillet i gang, fortæller hun i en pressemeddelelse.

- At spille småspil på mindre baner er sjovt, og min erfaring er, at det giver motivation til at fortsætte.

Det koster 200 kroner at være med, og man kan tilmelde sig på svsi.dk eller på Svendborg Senior Idræts kontor i Idrætscentret på Ryttervej. /rashe