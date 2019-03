Nyt kvindekrisecenter i Stenstrup: Spænder ikke ben for planer om et krisecenter i Svendborg

Når vi går fra marts til april åbner et nyt kvindekrisecenter på Sydfyn. Samtidig har foreningen Sydfyns Kvindekrisecenter planer om også at åbne et center for voldsramte kvinder. Begge aktører lader dog forstå, at behovet er stort, og derfor er der plads til alle.

Svendborg: I månedsvis har foreningen Sydfyns Kvindekrisecenter arbejdet på at rejse penge til at etablere et kvindekrisecenter på Sydfyn, men 1. april bliver de overhalet indenom, når Svendborg Kvindekrisecenter åbner på Bobjergvej i Stenstrup.

Det er Dorte Smedegaard, der står bag det nye kvindekrisecenter i Stenstrup med plads til syv kvinder og 12 børn, og spørger man hende, er hun ikke i konkurrence med et kommende kvindekrisecenter i Svendborg.

- Behovet er så stort, så det kommer ikke til at påvirke os. Desuden er det heller ikke sikkert, at det er helt det samme, vi tilbyder, så det ser jeg ikke som et problem, siger forstanderen for kvindekrisecentret på Bobjergvej i Stenstrup.

Nogenlunde enslydende er reaktionen fra Rico Busk, der er næstformand i foreningen Sydfyns Kvindekrisecenter, der arbejder på at rejse cirka to millioner kroner til at etablere et krisecenter i Svendborg.

- Som vi har sagt mange gange, så er der jo et stort behov for kvindekrisecentre i Danmark, så vi tænker ikke, at det står i vejen for at vi kan fortsætte vores planer. Vi kører bare på som hidtil, siger han.

Foreningen regner med at rejse nogle af pengene til etableringen gennem fonde samtidig med at man har bedt kommunen om et tilskud på 650.000 kroner. Politikerne tager dog først i forbindelse med budgetforhandlingerne i september stilling til, om man vil kaste penge efter et kvindekrisecenter i Svendborg.

Rico Busk erkender, at eftersom centret i Stenstrup er startet for egne midler uden tilskud fra kommunen, så kan det få nogle politikere til at smække pengekassen i, fordi det tilsyneladende kan lykkes at åbne et kvindekrisecenter uden kommunal medfinansiering.

- Det er da rimeligt at antage, men vi håber stadig, at politikerne kan se ideen med vores kvindekrisecenter, hvor vi i høj grad lægger vægt på såkaldt efterværn og ambulant behandling, som traditionelle krisecentre ikke lægger så meget vægt på, siger han.

Han oplyser desuden, at foreningen, med formand Mette Gregersen i spidsen, allerede er kommet lidt videre med planerne, idet man har startet ambulant behandling i lånte lokaler i Frivillighuset i Havnegade.

- Det gør vi, fordi den ambulante behandling er vigtig som supplement til et kvindekrisecenter, og vi vil egentlig gerne bare i gang, mens vi arbejder på at etablere os, siger Rico Busk.