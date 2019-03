Svendborg: Et nyt kunsttilbud ser dagens lys i Svendborg Forsamlingshus på Lundevej tirsdag. Det er et kunstværksted for unge i alderen 15-25 år, som har premiere tirsdag den 19. marts klokken 17-21 med Katrine Heide, Ditte Jacobsen og Jytte Emborg, som bagkvinder.

- Værkstedet er tænkt som et mødested for kunstinteresserede unge, hvor kreativiteten er i fokus, og hvor man kan lade sig inspirere af hinanden. Alle, der er optaget af form og farve, er velkomne uanset niveau, fortæller Katrine Heide ifølge en pressemeddelelse.

Aftenen starter med en workshop om collage, papir og bøger fra klokken 17 til 18.30, mens der resten af aftenen vil der være frie tøjler. /catj