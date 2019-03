Nyt koncept: Svendborg Museum åbner døren for borgerne til Rødkilde Gods og kæmpelandbruget Andekærgaard på Tåsinge

Svendborg Museum åbner med et nyt koncept døren for offentligheden til en række interessante steder i det sydfynske. Blandt andet til kæmpelandbruget Andekærgård på Tåsinge med snart 1400 malkekøer. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Kunne du tænke dig at se kæmpelandbruget Andekærgaard på Tåsinge indefra? Eller måske Rødkilde Gods? Med et nyt koncept åbner Svendborg Museum døren for nysgerrige borgere.

Svendborg: Inspireret af DR's populære tv-program "Indefra med Anders Agger" holder Svendborg Museum nu døren for nysgerrige borgere, der gerne vil med bag om eksempelvis kæmpelandbruget Andekærgård på Tåsinge, Rødkilde Gods eller Oure Skolerne. Museet har fået kontakt til en række interessante steder og har fået lov til at invitere borgere med indenfor. Og det er ikke en tilfældighed, at valget er faldet på blandt andet Andekærgård og Rødkilde Gods, hvor førstnævnte i øjeblikket søger om at etablere et biogasanlæg og sidstnævnte har solcelle-planer; begge med borgermodstand. - Vi har forsøgt at vælge steder, der har noget kant. Tanken er, at så kan borgere komme indenfor og få et mere nuanceret billede af tingene, fortæller kommunaikationsmedarbejder, Marianne Berthing.

Indefra med museet 26. marts: Oureskolerne, 24. april: Stenstrup Kirke, 22. maj: Rødkilde Gods, 20. august Valsemøllens produktion af havregryn og gule ærter, 17. september: Kæmpelandbruget Andekærgaard på Tåsinge.



Det koster 50 kroner at komme ind, mens det for medlemmer af museumsforeningen er gratis.

Store forventninger - Ja, det er jo inspireret af "Indefra med Anders Agger", og jeg tror bestemt, at mange vil dukke op, siger Marianne Berthing og fortæller, at de på museet har ideudviklet, og på den måde er kommet op med ideen om, at de kunne være med til at åbne døren for offentligheden til en række interessante steder. Første gang, museet åbner døren for folket, er, når de besøger Oureskolerne den 26. marts. Skolerne startede i 1987 og består i dag af efterskole, kosteskole og højskole, og ved besøget vil skoleleder og medstifter Ole Hjort fortælle om skolernes historie, fremtid og kultur.