Nyt initiativ i Stenstrup: Assensvej skal blive til ét langt loppemarked

En weekend i foråret skal den lange Assensvej forvandles til et loppemarked, hvor alle beboere, der har lyst kan sætte et dannebrogsflag ud til vejen og sælge småt og stort til forbipasserende.

- Jeg har en søn, der bor i Dronningensgade i Odense, og sidste sommer blev hele gaden forvandlet til boder fra ende til anden. Nogle solgte lopper, nogle solgte kaffe og kage og pølser. Jeg blev vildt overrasket over hvor mange mennesker, der var aktive den dag, og stemningen var helt i top. Det har inspireret os til at se, om ikke vi kunne lave sådan et arrangement her også, siger den 75-årige pensionist.

Så sådan et skal Stenstrup også have.

Simpelt koncept

Konceptet er simpelt.

- Det går ud på, at alle, der har lyst til at være med, stiller et dannebrogsflag ud til vejen, hvis de har ting, de gerne vil sælge, siger Steen Hemmingsen.

Allerede nu, før gruppen har gjort ret meget ud af at reklamere for det lange loppemarked, har 15-16 husstande tilkendegivet, at de vil være med. Og der er, i sagens natur, plads til mange flere.

- Jeg tror, det kan være med til at skabe noget mere sammenhold ved at flere af os kommer til at kende hinanden på en lidt anden måde, end vi gør i dag. I dag møder man jo kun hinanden henne i brugsen og i idrætshallen til større arrangementer. Og ellers skal man jo være medlem af et eller andet for at møde nogen, siger han og håber, der bliver bakket op både fra Assensvejs beboere og fra folk med interesse for loppeshopping.

- I første omgang er det en prøveballon. En succes vil det være, hvis flere giver udtryk for, at det har været sjovt, og at de fik solgt en smule. De der glade øjne og store smil. Så ved vi, om vi skal holde det igen, siger Steen Hemmingsen.