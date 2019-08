Nyt grundlovsforhør: Skilsmisse årsag til skuddrama på Tåsinge

Det var alt at dømme, fordi hans hustru vil skilles, at en 53-årig mand barrikaderede sig i sit hjem og skød en betjent i armen 30. juli. Det kom frem ved et grundlovsforhør fredag eftermiddag.

Bjerreby: Hans kone ville skilles.

Og det var tilsyneladende det, der lagde kimen til det skuddrama, som tirsdag 30. juli kulminerede med, at en betjent blev skudt i armen, og den formodede 53-årige gerningsmand blev såret af et skud i hovedet.

Det kom frem, da manden var i grundlovsforhør i retten i Svendborg fredag eftermiddag.

Den 53-årige blev - iført en sort joggingdragt og et par kinasko - kørt ind i retten på en hospitalsseng og meddelte via sin forsvarer, Michael Meyn, at han var ude af stand til at tale.

Men da anklager Brian Dybdahl læste sigtelsen og et kort referat af forklaringerne op, blev der alligevel kastet lidt mere lys over sagen.

Den 53-årige er dels sigtet for trusler, dels for forsøg på manddrab, og hans 56-årige hustru har forklaret politiet, at hun havde en snak med ham i weekenden op til.

Her fortalte hun ham, at hun ville skilles - ifølge Fyns Amts Avis' oplysninger har de været gift i godt og vel 20 år - og denne tirsdag eftermiddag mødte hun så op i parrets hjem på Bjerrebyvej ved Bjerreby for at gå videre med sagen og få styr på nogle papirer. Blandt andet var hun ved at flytte parrets bil over i sit eget navn, fremgik det af retsmødet.

Med sig havde hun haft sin søn og en af dennes kammerater, og så gik det galt.

Hun har forklaret, at hun på et tidspunkt hørte døren til våbenskabet gå op, og at hun omgående flygtede fra huset.

Politiet har også talt med de to unge mænd, og de har fortalt, at den 53-årige sigtede på dem med et gevær, hvorefter også de flygtede. Og hørte et skud, mens de løb.