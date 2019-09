Nye tider i Visens Venner

Privatkundechef Erik Potempa (Fynske Bank) overrækker donationen fra Fonden for Fynske Bank til Visens Venner Svendborg ved formanden Birthe Wittendorff flankeret af pianist, Svend Erik Jensen og en af de aktive visesangere, Finn Pedersen. Jesper Buhl var forhindret i at være til stede ved overrækkelse af donationen. Privatfoto

Donation sikrer kurser i foreningen, der har som mål at udbrede kendskabet til danske og nordiske viser.

Svendborg: Visens Venner har til formål at udbrede kendskabet til danske og nordiske viser, og den formålsparagraf holder fast ved i form af seks visearrangementer i hver sæson fra september til og med april. Den kommende sæsons første visearrangement holdes fredag 27. september. - Vores arrangementer er åbne for alle, som har lyst til at høre viser. Man behøver bestemt ikke at være aktivt udøvende visesanger for at være med i Visens Venner Svendborg, siger formand Birthe Wittendorff i en pressemeddelelse. Arrangementerne holdes, for de flestes vedkommende, på fredag aftener på Svendborg Musikskole kl. 19.30-cirka 22.

Fællessang og soloer En traditionel viseaften består af et antal fællessange, optræden af aktive visesangere og ofte også solister og grupper ude fra. Der holdes altid en pause på cirka en halv time, hvor publikum kan nyde de medbragte forfriskninger i form af eksempelvis kaffe og kage, sandwich, øl og vin med mere. - Man kan tegne medlemskab for en hel eller en halv sæson, og der er også mulighed for at tegne sig for enkeltarrangementer. Hvis nogen allerede har en visesanger i maven - eller måske bliver inspireret - er Visens Venner altid meget åbne for at modtage nye aktive medlemmer i kredsen, siger Birthe Wittendorff.

Klar med kurser Takket være en donation fra Fonden for Fynske Bank har foreningen i den kommende sæson fået mulighed for at etablere et kursusprogram omfattende to gange seks timers kursus/masterclass og fire gange to timers instruktion/afpudsning af sangteknik, fortolkning og scenefremtræden med videre. For at gennemføre det omfattende program har foreningen tilknyttet den faste og dygtige pianist, Svend Erik Jensen. Derudover er det lykkedes os at træffe aftale med en kompetent og kendt instruktør, nemlig forhenværende operachef for Den Fynske Opera, Jesper Buhl.