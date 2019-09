Svendborg: Jacksons Garden, som lørdag 21. september kl. 22.30 går på scenen på Strandlyst i Svendborg, har en helt unik historie.

Gruppen har sin oprindelse helt tilbage i 1967, men da Jacksons Garden i 2017 mistede sin karismatiske sanger, besluttede de resterende tre medlemmer at invitere to helt unge musikere med i gruppen. Dette blev markeret ved at ændre navnet til Jacksons New Garden.

The Rolling Stones, The Kinks, Beatles Dylan og The Doors er nogle af grundpillerne i gruppens repertoire, som desuden indeholder numre af andre 60'er-beat-grupper samt ikke mindst af gruppen selv.

Det nye Jacksons Garden fortolker de gamle klassikere med stor respekt for originalerne. Samtidig har Jacksons New Garden et personligt udtryk. Specielt gruppens forsanger, Vasilis, gennemfører et energisk sceneshow, som i høj grad lever op til de gamle forbilleder.

Gruppen leverer typisk sange som Satisfaction, Honky Tonk Women, Angie, You really got me, Love me two times, Roadhouse Blues og mange flere af de populære klassikere.