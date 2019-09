Ny udstilling på Café Aroma

Svendborg: Freja Alice Mie Skov præsenterer sin nye udstilling "Magien findes" torsdag 26. september kl. 14, hvor hun er til stede ved ferniseringen på Café Aroma.

Inspirationen finder Freja Alice inden i sig selv, i dagligdagen, i mennesker hun møder og i samfundet. Hun bruger maleriet til at stille spørgsmål, til at kommentere og til at se muligheder på trods.

Freja Alice Mie Skov håber at man har lyst til at fordybe sig i hendes malerier, for på den måde at få en oplevelse.

Udstillingen vil kunne ses indtil 26. november i caféens åbningstider.

