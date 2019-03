Svendborg: Hvis du som ansat i Svendborg Kommune har tre sygdomsforløb inden for et halvt år, skal du nu til en samtale hos din leder. Det er en af tilføjelserne til Svendborg Kommunes fraværspolitik, hvor kontakten mellem ledere og syge medarbejdere fra januar måned er sat i skema og gjort ensartet for kommunens 4500 ansatte. En fremgangsmåde, der får en blandet modtagelse og bliver kaldt for "barske løjer" af formanden for Øhavets Lærerkreds, Lone Clemmensen.

- Det har noget at gøre med, at kommunen vil spare penge på sygefravær. Når medarbejdere kommer ind til samtaler, bliver der talt om, hvordan man kan nedbringe deres fravær. Hvis vedkommende nu har influenza, hvad kan de så gøre. Det er fordi, man vil have sygefraværsprocenten ned. Og hvad hvis man ikke kan det, får man så en fyreseddel? spørger formanden retorisk.

Til det svarer HR-chef i Svendborg Kommune Eva Hansen.

- Når vi reducerer sygefraværet, har det en positiv virkning for den enkelte medarbejder, for arbejdspladsen og for Svendborg Kommunes økonomi. Vi prøver, om vi kan fastholde medarbejderne for eksempel ved at starte op på deltid eller ved at ændre på opgaverne i en periode. Hvis det ikke lykkes at fastholde medarbejderen vil det i sidste ende medføre en opsigelse, siger hun.

HR-chefen fastholder, at den skemalagte kontakt, som eksempelvis en samtale efter tre sygeforløb på seks måneder, er en god løsning, som er hentet i Esbjerg.

- Esbjerg Kommune har gennem flere år haft et lavt sygefravær sammenlignet med andre kommuner. Derfor har vi talt med dem om, hvad de gør, som vi ikke gør. Og det er blandt andet den her faste model, som er ens for alle, så medarbejderne ved, hvad de kan forvente.