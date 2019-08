Ny skoleleder på Oure Friskole ser fremad: Nu handler det om at lave god skole hver eneste dag

I slutningen af foråret var der stor forælderkritik af Oure Friskole, hvor stedet også var under Undervisningsministeriets lup. Tidligere skoleleder Benni Hauge Pedersen valgte 27. juni at gå af. Rasmus Vincent er navnet på den nye, der officielt trådte til 1. august. Fyns Amts Avis mødte ham til en snak om fremtiden, fortiden og ambitionerne om at få lavet god skole igen.