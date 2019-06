Frederiksøen: Skateboardfestivalen Slip bliver afholdt den 22. juni på Frederiksøen i Svendborg, og projektet har netop fået en net sum penge i tilskud fra Kulturregion Fyns nye ungekulturpulje. Slip deler sammen med fire andre projekter på Fyn 650.000 kroner, der falder på et tørt sted, fortæller en af kræfterne bag festivalen, Asbjørn Sand.

- Det er sådan set det eneste sted, vi får penge fra, så det var dejligt, da vi fik besked om det for et par uger siden, siger han.

Han fortæller, at festivalen blandt andet vil være med musik om lørdagen samt en bogudgivelse, mens workshop-delen i ugen op til blandt andet vil give mulighed for, at man kan udsmykke et skateboard og lære at arbejde med beton, foruden der også vil være fokus på piger i skateboardverdenen.

Han fortæller desuden, at hvis man er interesseret i festivalen eller i at deltage i en workshop, så er det gratis, om man kan se mere på facebook, hvis man søger efter festivalens navn Slip

Lars Erik Hornemann (V), der er politiker i byrådet i Svendborg og desuden er formand for Kulturregion Fyns politiske styregruppe, siger, at han synes, der var mange gode grunde til lige netop at støtte denne festival:

- På Fyn er vi velsignet med et stærkt vækstlag af kreative unge med masser af idéer, og det er Kulturregion Fyns opgave at give disse unge et økonomisk fundament, så de kan føre deres idéer til kulturprojekter ud i livet. På den måde sikrer vi vores unge borgere gode kulturtilbud i øjenhøjde, siger han og fortsætter:

- Men hvad der er mindst lige så vigtigt, er, at vi støtter de initiativrige unge i at blive kulturentreprenører. Det er en god investering, for stærke kulturentreprenører styrker det fynske kulturliv, og et godt kulturliv bidrager til både borgertrivsel og -tilvækst, lyder det fra Lars Erik Hornemann.