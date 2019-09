Svendborg: Visens Venner Svendborg påbegynder sin 48. sæson fredag 27. september kl. 19.30 på Musikskolen med egne solister og fællessang.

Her vil den sangglade forening, for at fastholde sommerstemningen lidt endnu, lægge skovtursduge på bordene, sælge rulle- og spegepølsemadder samt håndbajere.

