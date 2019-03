Ny politisk aftale skal sende flere læger til Sydfyn

Stenstrup: Lægerne i de almene praksisser har travlt. I Svendborg faktisk så travlt, at i 68,4 procent af lægepraksisserne i Svendborg Kommune har man lukket for at tage nye patienter ind.

Men det skal være anderledes, mener man i regeringen, der har lavet en aftale med Dansk Folkeparti, så der kommer flere hænder ud i de almene praksisser.

Med den politiske aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået, vil man oprette i alt 320 introduktionsstillinger i Danmark, hvoraf de 32 kommer Fyn til gode.

En nødvendig aftale, lyder det fra Børne- og Socialminister Mai Mercado (K), der dagen efter aftalen blev indgået slog vejen forbi Lægehuset i Stenstrup for at blive endnu klogere på, hvilke udfordringer de almene praksisser i det sydfynske står over for.

- På tværs af landet har 70 procent af alle landets lægepraksisser lukket for tilgang - og nogenlunde samme niveau ser vi i Svendborg - 68,4 procent. Så hvis man flytter til Svendborg, så er det ikke sikkert, det er nemt at få en læge i nærheden af, hvor man bor. Og det har en betydning for eksempelvis en børnefamilie, hvis man gerne vil have en læge tæt på, der kender en og ved hvilket sygdomsbillede, der er i familien og som man er tryg ved. Det har en rigtig stor betydning at have en familielæge, siger Mai Mercado.

- Så det er derfor, at vi nu laver 100 flere uddannelsesstillinger i almen medicin, og vi laver så også de her 320 introduktionsstillinger, hvor de 32 så er fordelt til det fynske område for simpelthen at få flere læger ud i landet.