Strækningen fra Grasten og ind til Thurø Skole har tidligere som den eneste vej i hele kommunen været klassificeret som trafikfarlig for alle elever fra 0. til 9. klasse. Men med den nye model er vejen nu ikke længere farlig - end ikke for elever i børnehaveklassen. Arkivfoto: Michael Bager

Strækningen fra Grasten til Thurø Skole var tidligere den mest farlige skolevej i kommunen. Efter ny beregningsmetode er hele Thurø nu en sikker skolevej for alle børn.

Svendborg: En ny model for udpegning af trafikfarlige skoleveje vender op og ned på det kort, som skoler og forældre har navigeret efter i årevis. De farlige strækninger har hidtil været klassificeret ud fra en konkret vurdering fra politiet og kommunens trafikafdeling, men nu er alle kommunens 800 kilometer veje i stedet blevet vurderet ud fra fire parametre. Ønsket har været en mere objektiv og ensartet vurdering, og det har vendt tingene på hovedet. På Thurø har den seks kilometer lange strækning fra Grasten til Thurø Skole tidligere som den eneste i kommunen været klassificeret som farlig for alle børn fra 0. til 9. klasse, men efter den nye metode er vejen nu slet ikke farlig - end ikke for børn i børnehaveklassen. Klassificeringen danner udgangspunkt for, om elever kan få ret til at blive transporteret til skole.

Vi har længe efterspurgt et mere ensartet grundlag for en vurdering af vores veje, og det har vi fundet med denne her model, hvor det er nogle objektive kriterier, der danner grundlag for, hvilke skoleveje, der er trafikfarlige. Flemming Madsen (S), formand for Teknik og Erhvervsudvalget

Kort fortalt Det har hidtil været politiet og kommunens trafikafdeling, der har vurderet de trafikfarlige skoleveje i Svendborg Kommune. Vurderingerne er primært lavet på baggrund af henvendelser fra skoler og skolebestyrelser. Den nuværende klassificering tæller 57 strækninger.En ny model, udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, klassificerer nu alle veje i kommunen ud fra fire kriterier: Antal køretøjer, hastighed, antal lastbiler og vejen bredde. Modellen bruges blandt andet i Herning, Haderslev og Kalundborg.



Oversigten over trafikfarlige skolevej bruges til at vurdere hvilke elever, der har ret til at blive transporteret til skole. I dette skoleår transporteres 132 børn med lukket kørsel (elever, der hentes på deres bopæl), mens 539 børn har fået et rejsekort (åben kørsel).



Det er usikkert, hvor mange børn der med den nye model får ret til transport. Det ved man først, når forældre søger transport til foråret.

Sådan ser oversigten over trafikfarlige skoleveje ud for det kommende skoleår for elever fra 0. til 3. klasse. Alle byer er slettet af kortet, fordi hastigheden er lav. Kort: Rambøll

Ikke opdateret Sagen fra Thurø giver ifølge formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), et godt billede på svagheden ved den gamle model. Han peger blandt andet på, at der ikke blev fulgt op på vurderingen, efter at forskellige initiativer blev sat i gang. - Ved Grasten er hastigheden sat ned fra 80 til 50 kilometer i timen på en del af strækningen, og der er lavet to-minus-en vej, som har gjort vejen mere sikker. Men det fremgår ikke af vurderingen, fordi den ikke er opdateret, siger Flemming Madsen. Han nævner et andet eksempel fra en del af Ørbækvej og Mullerupvej, der i den nuværende model er klassificeret som farlig for elever op til henholdsvis 7. og 4. klasse. Ifølge oversigten over trafikfarlige skoleveje er vejene farlige på grund af tung trafik fra motorvejsbyggeriet, som blev indviet og afsluttet for over 10 år siden. - De står stadig på listen, og det viser med al tydelighed, at der er brug for en ny model, siger Flemming Madsen. Han peger også på, at det ikke er alle skoleveje, der er blevet vurderet efter den gamle model. Her gik politiet og trafikafdelingen først i aktion, når der kom en henvendelse om en konkret vej fra en skolebestyrelse, en borgergruppe eller nogle forældre. - Det er rigtigt, at Thurø ikke er vurderet som farlig ud fra denne her objektive model, men til gengæld er der andre steder, der nu vurderes som trafikfarlige, og som ikke tidligere har været det, siger Flemming Madsen og peger på en strækning i Åbyskov og en på Skårupøre Strandvej.

Sådan ser kortet over trafikfarlige skoleveje ud i dag for elever fra 0. til 3. klasse. Der er væsentlig flere røde streger og dermed trafikfarlige skoleveje på dette kort end på det kort, som gælder for det kommende skoleår. Kort: Rambøll

Fire kriterier Med den nye model, der er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, er alle veje i kommunen blevet vurderet. - Vi har længe efterspurgt et mere ensartet grundlag for en vurdering af vores veje, og det har vi fundet med denne her model, hvor det er nogle objektive kriterier, der danner grundlag for, hvilke skoleveje der er trafikfarlige. Vi har fundet et redskab, der betyder, at vi kan vurdere folk rimelig ens, siger Flemming Madsen, der understreger, at man ikke har skiftet model for at spare penge. Den nye vurdering af skolevejen tager afsæt i fire kriterier for hver enkelt vej: Antallet af køretøjer, hastigheden, andelen af lastbiler samt vejens bredde. Disse data giver hver enkelt vej en såkaldt P-værdi, som er et udtryk for, hvor farlig vejen er. Derudover er såkaldte krydsninger et parameter, og endelig er det stadig muligt at bede trafikafdelingen og politiet om en supplerende vurdering af en konkret vej. Det forklarer kommunens ejendomschef, Søren Bach-Hansen. - Modellen tager ikke højde for bakketoppe, skarpe sving og dårlige oversigtsforhold, så det skal vi ud og vurdere på stedet, siger han. Desuden er alle byer fjernet fra kortet over trafikfarlige skoleveje, fordi hastigheden er lav og de på den baggrund ikke længere er defineret som trafikfarlige i den nye model.

Hvad med lyset? En aktiv borgergruppe i Grasten på Thurø har kæmpet for en mere sikker skolevej, siden gadelyset blev fjernet i 2012, og i gruppen er der forståelse for den nye model. Marianne Gellert fra gruppen kan godt forstå, at man ønsker en mere objektiv vurdering, men hun kan ikke forstå, at lys ikke optræder som et kriterium. I Grasten har børnene seks kilometer til skole, og de fire kilometer er i mørke. - Lys har da værdig stor betydning for trygheden og for trafiksikkerheden. Vi er ikke enige i, at det er sikkert for alle børn at cykle fra Grasten, og resultatet er, at vi kører vores børn til skole, siger Marianne Gellert. Den nye ordning betyder dog ikke, at det nu er umuligt at få transport fra Grasten, for kommunen opererer også med et afstandskriterium. Har man eksempelvis mere end 2,5 kilometer til skole, kan elever fra 0. til 3. klasse få bevilget skolekørsel. Svendborg Kommune har endnu ikke fået en faktura fra Rambøll, der har lavet modellen, men Søren Bach-Hansen oplyser, at aftalen højst kommer til at koste 70.000 kroner eksklusiv moms samt et udlæg for op imod 4000 kroner. Den nye model blev torsdag vedtaget i enighed i Teknik- og Erhvervsudvalget.

