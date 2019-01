Ny klassekvotient: Kun to klasser med 28 elever

To 5. klasser på Stokkebækskolen får som de eneste i kommunen 28 elever i klassen i det nye skoleår.

Svendborg: Der lød et ramaskrig, da politikerne som led i en sparerunde satte den maksimale klassekvotient op fra 26 til 28 elever, men nu viser det sig, at der kun bliver to klasser på de 11 folkeskoler, der rammer det nye loft, og efter sommerferien får 28 elever i klassen.

Det nye loft rammer de to kommende 5. klasser på Stokkebækskolen, der begge får 28 elever og skal undervises på skolen i Gudme. Det oplyser skolechef Nanna Lohman, der også fortæller, at de to klasser efter aftale får tilført et ekstra tilskud på 300.000 kroner- svarende til 75.000 kroner til elev nummer 27 og 28 i begge klasser.

- Jeg ved endnu ikke, hvordan de griber det an, men de får med tilskuddet mulighed for at lave tre hold og dele en del af undervisningen op, forklarer skolechefen.

Nanna Lohman har endnu ikke det endelige overblik over antallet af klasser og klassekvotienten for det kommende skoleår, men hun fortæller, at der højst bliver 24 elever i de kommende 0. klasser.