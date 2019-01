Ny hjælp til kommunen: Tømrer vil stille livreddertårn op på Christiansminde Strand

Tømrervirksomheden GK Kaysen har tilbudt kommunen at varetage opgaven med at stille livreddertårnet på Christiansminde Strand op og pille det ned igen, når badesæsonen er ovre.

Svendborg: Faren for, at Christiansminde Strand mister sine livreddere, er endegyldigt drevet over. Det tyder alt på, efter et par lokale erhvervsdrivende er sprunget til og har tilbudt deres hjælp, så politikerne kan spare 36.000 kroner, uden at det det rammer livredderfunktionen. Først meldte Hotel Christiansminde sig og tilbød at huse livredderne henover sommeren uden omkostninger for kommunen, og nu er det så den lokalt baserede tømrervirksomhed GK Kaysen, der står klar med en håndsrækning. Indehaver Kenneth Kaysen forklarer, hvad den består i: - Jeg fulgte med interesse med i historien og ærgrede mig over, hvis Svendborg ikke skulle have livreddere på Christiansminde Strand. Det ville være noget hø, tænkte jeg. Men da jeg så læste, at Hotel Christiansminde gik ind og ville stå for overnatningen, tænkte jeg, at vi sagtens kunne stille livreddertårnet og pille det ned igen. Så det har jeg tilbudt, at vi kan stå for, siger han og forklarer, han ligeledes har tilbudt at opbevare tårnet uden for badesæsonen. - Nu er vi ikke så gode til overnatninger, så jeg tænkte, at det var den del, vi kunne byde ind på, og så behøver politikerne forhåbentligt ikke tænke mere på det, siger Kenneth Kaysen.

Sagen kort Den 8. januar i år skrev Fyns Amts Avis, hvordan politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget var blevet præsenteret for et forslag om at spare de 36.000 kroner, som kommunen årligt bruger på at have stranden i Christiansminde bemandet med livreddere, væk.- Vi gør det jo af bitter nød, sagde formanden i Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), i den anledning.



I kølvandet på den historie meldte Hotel Christiansminde sig på banen og tilbød kommunen, at hotellet kunne indlogere livredderne i de otte uger hen over sommeren, der var tale om, uden omkostninger for kommunen. Et tilbud, som vil spare kommunen for 30.000 kroner.



Tilbage var blot opgaven med at stille livreddertårnet op og pille det ned igen, som koster 6000 kroner. En opgave, som GK Kaysen fra Svendborg har budt ind på at gøre kvit og frit.

Kenneth Kaysen fra GK Kaysen har tilbudt kommunen at varetage opgaven med stille livreddertårnet i Christiansminde op og pille det ned igen. PR-foto: GK Kaysen.

Ser overskueligt ud Kenneth Kaysen sendte sit tilbud direkte til Teknik- og Erhvervsudvalgets formand, Flemming Madsen (S), i slutningen af sidste uge, og han gjorde det uden at vide, hvor lang tid opgaven tager. Det er som sådan også underordnet for tømreren. - Det er ligegyldigt for mig, om det tager to mand én dag eller to dage at gøre det. Jeg har set tårnet, og det ser rimelig overskueligt ud, og det vigtigste må være, at vi har livreddere på vores hovedstrand i Svendborg, siger Kenneth Kaysen, der ikke selv er fast badegæst på Christiansminde Strand. - Men nu er jeg i den situation, at jeg har to teenagebørn, som færdes dernede meget. Og med de ulykker, der har været der, tænker jeg, at det er et sted, hvor man passer på. Så det er min menneskelige indgang til at gøre det.

Ingen tvivl Det var i begyndelsen af sidste uge, at Fyns Amts Avis skrev, hvordan politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget var blevet præsenteret med spareforslaget om livredderne, som beløb sig til 36.000 kroner. Hotel Christiansmindes tilbud om at indlogere livredderne sparer kommunen for 30.000 kroner. Og med GK Kaysens tilbud om at tage sig af ned- og opsætning af livreddertårnet er det er så godt som sikkert, at spareforslaget ikke bliver til noget. Det forklarer udvalgsformand Flemming Madsen. - Nu er der ingen tvivl tilbage, og livredderne kommer til at bestå. Jeg kan ikke forestille mig andet, siger han uden at skjule sin taknemmelighed for både Hotel Christiansminde og GK Kaysen. - Det er da fantastisk, at folk ligefrem kommer og vil hjælpe kommunen ud af den her vilde situation, som vi er kommet i. Så mange tak til dem, siger han.