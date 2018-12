Ny festival i Svendborg: Tarteletten hyldes på Frederiksø

- Det er ikke dåsemadstarteletter, men Kims fortolkning. Han er gået i tænkeboks og går og brygger på, hvordan man laver tarteletter, som er klassiske og samtidig nytænkte, siger Lasse Bekker, der oplyser, at det er planen at lave tre forskellige slags fyld, og at en billet giver retten til at spise alle de fyldte skaller, man kan.

Tarteletmesterskab

Ifølge Lasse Bekker findes der ikke meget inden for gastronomien, der har tartelettens egenskaber.

- Der er noget sjovt ved dem. Når noget handler om tarteletter, får man lyst til at være med, og vi kan se i Odense, Aarhus og København, at festivalerne trækker folk af huse. Tarteletten er blevet kult, og jeg elsker selv tarteletter. Jeg har ni år i træk spist den sammen med vennerne, når jeg har haft fødselsdag, siger han.

Ved arrangementet vil der være musik og fællessang - samt et indslag, som også har med den fyldte skal at gøre.

- Vi holder et sydfynsk mesterskab, hvor deltagerne skal på scenen for at afgøre, hvem der kan spise flest tarteletter. Jeg tror, det kan blive god underholdning, siger Lasse Bekker, som oplyser, at deltagere kan kvalificere sig til begivenheden ved nogle seancer hen over de næste måneder.

Der er plads til 400 tarteletspisende gæster i værftshallen, og hos arrangørerne er der en forhåbning om at få fuldt hus. Hvilket ikke synes overdrevet ambitiøst.

- Vi åbnede for salget for 23 timer siden, og vi har allerede solgt 90 billetter, lyder det fra Lasse Bekker onsdag ved 14-tiden.

Billetprisen er i øvrigt 300 kroner frem til nytår, hvorefter prisen stiger i takt med, at festivalen rykker tættere på.