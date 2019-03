Ny erhvervschef i kommunen skal sikre varmere erhvervsklima

Rammevilkårene for erhvervslivet skal gøres bedre i Svendborg Kommune, så med en omstrukturering på chefgangen får kommunen nu en erhvervschef, der skal arbejde på at forbedre erhvervsklimaet ved at højne samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune.

- Jeg skal være bindeled mellem erhvervslivet og den kommunale forvaltning. Og det er jo sådan en oversætterrolle, hvor nogen skal stille sig til rådighed for at forstå, hvad det er, erhvervslivet gerne vil have, og oversætte det til, hvad kommunen vil og kan levere, siger Søren Bach-Hansen om sin nye chefstilling.

Svendborg: Med en omstrukturering på chefgangene i Svendborg Kommune er målet at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Svendborg.

Omstrukturering

Den nuværende afdeling - Plan og Erhverv - bliver delt i to, hvor man styrker erhvervsdelen ved at lave en særskilt erhvervsafdeling, som Søren Bach-Hansen kommer til at tage sig af foruden, at han tager havnen og ejendomssalg med fra sin nuværende stilling. Desuden kommer erhvervsafdelingen til at sortere direkte under kommunaldirektør Erik Bendorf i stedet for som i dag under Torben Jørgensen, der i dag er direktør for miljø, erhverv og teknik.

- En af mine hovedopgaver bliver at omsætte den erhvervspolitik, som sandsynligvis bliver godkendt på næste teknik- og erhvervsudvalgsmøde, til konkret og synlig handling. Det er jo en politik, der handler meget om erhvervsservice og om at forbedre de rammevilkår, som vores erhverv har i Svendborg Kommune; herunder også turisme. Så det handler i realiteten meget om at styrke bindingen til erhvervslivet, fortæller Søren Bach-Hansen.

Han erkender, at omstruktureringen er i tråd med et udtalt politisk ønske om at styrke kommunens indsats over for erhvervslivet; noget, som borgmester Bo Hansen (S) flere gange har ytret ønske om. Blandt andet da Svendborg Kommune faldt 18 pladser til nummer 71 i DI's undersøgelse af landets kommuners erhvervsvenlighed sidste år.

- Det er direkte udsprunget deraf, bekræfter Søren Bach-Hansen.