Hvis ellers vinteren ikke bliver for hård, vil bygningen her været jævnet med jorden og erstattet af en nyopført Rema 1000-butik i sommeren 2019. Arkivoto: Roland Petersen

Hvis alt går efter planen, vil bygningerne, der har huset byggemarkedet Jem & Fix, være væk og erstattet af en helt nybygget Rema 1000-butik i sommeren 2019.

Svendborg: Om et halvt år vil Svendborg have fire i stedet for tre Rema 1000-butikker - om alt går vel. Som vi tidligere har berettet, har Rema Butiksudvikling overtaget den Mølmarksvej-ejendom, som tidligere har huset byggemarkedet Jem & Fix, med det formål at bygge en ny Rema 1000. Og ifølge Stephan Sørensen, der er direktør i Rema Butiksudvikling, arbejdes der på sagen. - Vi er i gang med at finde ud af, præcis hvad der skal laves, og når vi ved det, går vi i gang med at bryde ned. Meget afhænger af vinteren, for hvis den bliver hård, tager det jo tid. Men mit bedste bud er, at vi åbner til sommerferien, siger han.

Mindre bygning Selv om de sidste streger ikke er slået, kan Stephan Sørensen godt løfte lidt af sløret. Han fortæller, at den nuværende ejendom er på omkring et par tusinde kvadratmeter, og at den vil blive revet ned og erstattet af en ny. Og ikke helt så stor. - Vi regner med at lave en butik på omkring 1200 kvadratmeter. Det er en pænt stor Rema 1000, men ikke så stor som den tidligere bygning, og den vil heller ikke komme til at ligge så tæt på vejen, siger han. Den nye Rema 1000 kommer til at ligge noget nær klos op og ned ad Svendborg Storcenter og får dermed både en Lidl og en Kvickly samt en Fakta-butik som naboer. Det ved Stephan Sørensen godt. - Vi åbner netop, fordi vi mener, at der er plads til os. Det er et godt handelsområde, og vi mener, at vi kan bidrage med endnu et tilbud i området og dermed være med til at gøre det endnu stærkere, siger han.

Byens første supermarked Selv om ejendommen næppe vil vinde arkitektoniske priser, er den på sin vis historisk. For den har huset Sørup Brugs, som åbnede i 1965 og dermed blev Svendborgs første supermarked. Brugsen lukkede i starten af 1990'erne, og siden rykkede Jysk og også Jem & Fix ind. I november 2015 købte Rema Butiksudvikling ejendommen, som Jysk på det tidspunkt havde forladt, af Coop Invest for 19 millioner kroner, og da Jem & Fix netop har forladt den til fordel for en placering på Ring Nord, er vejen banet for den fjerde Rema 1000 i Svendborg Kommune. De øvrige ligger i Vindeby, på havnen i Svendborg og på Tvedvej i det nordlige Svendborg.