Ny Olleruparena løb tør for penge: Søger sponsor til 2800 sæder

Uffe Strandby opfordrer erhvervslivet til at donere penge til sæderne, og han lover til gengæld, at man kan få sit navn på sæderne i 10 år.

Prisen for de mobile tribuner løb op i over 10 millioner kroner, og det betød, at skolen ikke havde penge til sæder, og det er et problem. Forstander Uffe Strandby fortæller, at der er konkrete arrangementer, som skolen ikke kan huse, fordi der ikke er sæder til tilskuerne, og han beder nu det sydfynske erhvervsliv om hjælp.

De manglende sæder er en hindring for, at vi kan få større arrangementer til Sydfyn, og vi håber, at det sydfynske erhvervsliv kan se det samme potentiale som os og kan forstå, at vi har brug for noget hjælp.

Komforten for tilskuerne er ikke i højsæden i den nye arena i Ollerup, og derfor søger gymnastikhøjskolen nu sponsorer til omkring 2800 stolesæder. Billedet her er fra indvielsen i marts med byrådsmedlem Per Nykjær Jensen forrest. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Utilfredse tilskuere

Uden sæder, kan skolen ikke stå som arrangør af store sportsbegivenheder og koncerter. Det oplevede Uffe Strandby i april, da DGI's verdenshold gav opvisning i den nye arena, og der var stor utilfredshed blandt publikum.

- Der er en forventning om, at når man sælger billetter på billetnet til samme pris over hele landet, så kan man ikke sige, at der et sted ikke er stolesæder. Vi måtte hen og give kaffe med sødt til alle tilskuere som kompensation, fortæller Uffe Strandby.

Gymnastikhøjskolen har ikke brug for sæderne i dagligdagen, hvor tribunerne er kørt til side, og hele hallen bruges til undervisning. Skolens store arrangementer som en forældredag og OD-dagen kan også afvikles under de nuværende forhold, og derfor tvivler Uffe Strandby på, at han kan overbevise skolens bestyrelse om, at den stal donere 1,5 millioner kroner til de omkring 2800 sæder.

I stedet henvender han sig til det lokale erhvervsliv.

