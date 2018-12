Ny DF-kandidat valgt på Sydfyn: Ullemoses afløser fundet i Bogense

Svendborg-Langeland: Snart kan man møde et nyt ansigt på Sydfyn og Langeland, når valgkampen for alvor går i gang. Dansk Folkeparti har fundet sin nye kandidat efter Dorthe Ullemose. Det er 58-årige Eva Jørgensen, der bor i Bogense.

Ud af 20 afgivne stemmer fik Eva Jørgensen de 15, da hun mandag aften blev valgt.

At hun kommer fra Nordfyn og ikke Sydfyn, tager man roligt i DF, hvor lokalformand Jakob Broegaard hellere ser på de personlige kvalifikationer.

- Eva både kan og vil gøre meget for partiet og vælgerne, hvis hun bliver valgt i Folketinget. Researchen fra min side har taget noget tid, og jeg synes også, at vi har fundet en god kandidat, siger han.

Eva Jørgensen, der er vokset op i Rødovre og også har boet flere steder på Sjælland, er heller ikke fuldstændig ukendt med Svendborg og Langeland. Hendes to børn har gået på den nu lukkede maritime efterskole i Bagenkop.

- Vi kom meget på Langeland den gang og engagerede os i skolen. Nu er børnene voksne, der er ro på familielivet og jobbet, og det hele fungerer for øjeblikket. Så jeg er klar til at gå i valgkamp, siger hun.

Den nye kandidat har siden 2014 arbejdet som lønkonsulent i Nordfyns Kommune, men inden da har hun prøvet lidt af hvert. Blandt andet har hun haft en café, en pølsevogn og et landbrug.

- Jeg har også arbejdet som konduktør i s-togene, og jeg synes efterhånden, at jeg har så meget livserfaring, som jeg kan bruge politisk, siger hun.

Mærkesager har hun også, og de kredser alle om indvandring.

- Vi skal ikke have flere indvandrere ind i landet, og dem, der er, skal tilbage til deres egne lande og hjælpes der. Vi skal heller ikke have flere minareter, som der kommer flere og flere af. For eksempel i Roskilde, hvor tårnet på minareten er højere end tårnene på Roskilde Domkirke. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, siger hun.

- Vi vil heller ikke have kriminelle indvandrere i Danmark, men vi vil derimod fokusere på at hjælpe de danske familier på områder som ældre, unge og skoler.

Eva Jørgensen fik 15 stemmer ved mandagens afstemning. Lars Kolling fik tre og Flemming Boye en. En stemme var blank.