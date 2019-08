Nu starter Projekt Blå Kant: Kommunen vil bygge ny bro til Frederiksøen

Den gamle betonbro til Frederiksøen skal udvides med en træbro, der i lige så høj grad er et opholdsareal, hvor man kan nyde udsigten over havnen. En mobil ø i havnebassinet er også tegnet ind i projektet som en mulighed. Illustration: Arkitektfirmaet Effekt

Første etape af projektet Den Blå Kant indeholder en ny træbro til Frederiksøen, og på den er et opholdsareal med udsigt til Tåsinge.

Svendborg: Når 25.000 motionister om to år invaderer Svendborg for at deltage i landsstævnet, vil de kunne gå over en ny træbro til Frederiksøen og tage del i festlighederne på en nyindrettet kulturkaj på den gamle værftsø. Politikerne har netop godkendt et forslag og budget til første etape af projektet Den Blå Kant, og som led i det bliver den gamle betonbro til Frederiksøen udvidet med en ny trækonstruktion. Den nye bro opføres på sydsiden af Frederiksbroen og udformes som et bredt trappeelement, der ikke kun er en passage, men også bliver et nyt byrum og opholdsareal med udsigt over den sydlige del af havnen mod Tåsinge. Udvidelsen af broen har fået navnet "Bryggen". Hvis pengene rækker, er der lagt op til, at der i forlængelse af broen desuden skal opføres en mobil ø i havnebassinet - en flydende ponton, som også er til ophold.

Den Blå Kant Projektet Den Blå Kant er en del af kommunens udviklingsplan for Fremtidens Havn. Projektet skal forbinde byen og havnen samt skabe rum for byliv på hele havnen.



Den Blå Kant skal strække sig fra Christiansminde i nordøst til Den Runde Lystbådehavn i sydvest.



Herimellem skal der laves stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter.



Desuden er målet at klimatilpasse havnen for at imødekomme de stadigt mere ekstreme vejrforhold og herved forsøge at undgå oversvømmelser.

Det nye ankomsttorv til Frederiksøen ser sådan ud med træer og bænke. De nuværende 44 parkeringspladser er flyttet længere ind på den gamle værftsø. Illustration: Arkitektfirmaet Effekt

Stort ankomsttorv Projektet er tegnet af det københavnske arkitektfirma Effekt, der for et år siden vandt arkitektkonkurrencen om Den Blå Kant og samtidig sikrede sig rettet til at tegne første etape. Formand for Teknik og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), er begejstret for projektet: - Jeg synes virkelig, de har lavet et meget godt og flot projekt, og hvis det kan blive virkelighed, så vil jeg være lykkelig, siger han. Projektet starter i krydset ved Frederiksgade, Jessens Mole og Havnepladsen og strækker sig over Frederiksbroen, videre til en ny ankomstplads på Frederiksøen og hen langs den såkaldte udrustningskaj. Ankomstpladsen foran Kammerateriet indrettes som et stort torv med en enkel belægning og en uformel indretning med højstammede sølvpil i runde plantebede med marehalm og runde bænke i træ. Der er i dag 44 parkeringspladser på sydsiden, men de bliver flyttet længere ind på Frederiksøen for at skaffe plads til det nye torv. Hen langs udrustningskajen kommer der også beplantning rundt om de forskellige aktivitetsfelter. Den overordnede idé med projektet er at skabe en bedre forbindelse fra bymidten og ned mod havnen, og projektet hænger tæt sammen med byudviklingsprojektet på Klosterplads og Frederiksgade, der har samme formål: At få by og havn til at hænge sammen.

Sådan ser den nye træbro til Frederiksøen ud set fra oven. Illustration: Arkitektfirmaet Effekt

Bro med flere formål Det er planen, at et endeligt projektforslag skal godkendes i byrådet i efteråret og sendes i udbud i april næste år. Selve anlægsarbejdet skal indledes i maj 2020, og hele projektet skal stå klar i marts 2021 - tre-fire måneder før landsstævnet starter. Der er et budget på 24 millioner kroner til første etape, og de 19,2 millioner kroner er afsat til selve anlægsprojektet. De 8,2 millioner kroner er alene budgetteret til konstruktionen af bryggen - den nye træbro - men en politisk styregruppe har gjort opmærksom på, at "en prissætning af bryggen ved Frederiksbroen bør udfordres". Flemming Madsen håber dog, at det vil lykkes at bevare bryggen-delen i projektet, og han fastslår, at broen ikke kun er en passage og et fantastisk opholdsareal. - Den nye bro bliver også mere plan og dermed handicapvenlig, og så vil en bredere bro betyde, at flugtvejene væk fra Frederiksøen bliver bedre, så det bliver muligt at lukke flere mennesker over på øen, forklarer han.

Sådan ser det nye ankomsttorv på Frederiksøen ud set Kammerateriet. Illustration: Arkitektfirmaet Effekt

Ramt på kornet Flemming Madsen roser projektet fra den københavnske tegnestue og mener, at den har ramt Svendborgs sjæl på kornet. - De har ramt noget fuldstændig rigtigt, hvor vi både får noget meget æstetisk og samtidig får noget, der vil bevare vores gamle havn, og giver en god passage til Frederiksøen og en god sammenhæng på øen. Det bliver et fantastisk godt projekt for Svendborg, siger Flemming Madsen. Det var oprindeligt planen, at første etape også skulle have indeholdt et havnebad på kulturkajen, men det er pillet ud af projektet af økonomiske årsager - med mulighed for, at det kan laves på et senere tidspunkt.

Den nye bro set fra Frederiksgade med kulturkajen med Kammerateriet og Rundbuehallerne bagerst. Illustration: Arkitektfirmaet Effekt