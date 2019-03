En helt ny afdeling i kommunen skal op og køre 1. maj. Kommunen vil have øget fokus på erhvervsområdet og har ansat ejendomschef i kommunen, Søren Bach-Hansen, til at stå i spidsen som boss for projektet.

Svendborg: Han er chef for kommunens ejendomscenter, men nu skifter Søren Bach-Hansen kontor. Det skriver Svendborg Kommune i en pressemeddelelse. Søren Bach-Hansen skal nemlig være Svendborg Kommunes nye erhvervschef med ansvar for en helt ny afdeling, som kommunen netop har hevet op af hatten. Med Søren Bach-Hansen i spidsen startes en ny erhvervsafdeling op fra 1. maj, og den skal styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune. Søren Bach-Hansen har egentlig været glad for sit job som ejendomschef, men finder erhvervslivs-satsningen så interessant, at han ikke kunne sige nej til jobbet. - Jeg glæder mig til at tage fat på dette vigtige område. Erhvervsudvikling og turisme er afgørende forudsætninger for, at vi fortsat kan tiltrække nye arbejdspladser og borgere til Svendborg. Den bedste start på det arbejde er at drikke en kop kaffe med virksomheder og høre, hvad de er optaget af, og hvordan kommunen kan hjælpe dem, siger den kommende erhvervschef i pressemeddelelsen.

Søren Bach-Hansen tiltræder 1. maj som chef for en ny erhvervsafdeling i Svendborg Kommune. Arkivfoto: Kathrine Becker Damkjær

Øget fokus på erhverv En stor del af det arbejde kommer til at ligge i kommunens iværksætterhuse, Fremtidsfabrikken I og II, som også bliver en del af erhvervsafdelingen. Borgmester Bo Hansen (S) mener det er vigtigt, at kommunen får erhverv som fokusområde. - Jeg har lyttet mig til, at virksomheder og organisationer meget gerne ser, at der kommer et øget ledelsesmæssigt fokus på at skabe bedre rammer for erhvervslivet, siger borgmesteren blandt andet i pressemeddelelsen. Den nye erhvervschef vil fremover indgå i bestyrelsen for Svendborg Event, ligesom han vil samarbejde tæt med Naturturisme og de øvrige sydfynske ejerkommuner om at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav. Den nye afdeling kommer til at befinde sig lige under kommunaldirektørens ledelse.