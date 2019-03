Nu skal der ryddes op: Slut med skilte i kommunale trådhegn

Flere og flere benytter kommunale trådhegn til at sprede deres budskaber, og det skal være slut nu. Skiltene og bannerne risikerer at ødelægge hegnene.

Svendborg: Hvis man kan tale om en egentlig skilteskov i Svendborg Kommune, så bliver den fattigere nu.

Det er nemlig besluttet, at det skal være slut med at benytte kommunalt ejede trådhegn til at udbrede budskaber om for eksempel musik-, kultur- og foreningsarrangementer.

Det er byrådsmedlem Morten S. Petersen (løsgænger), der har rejst sagen, fordi han synes, at fænomenet er omsiggribende.

- Specielt der, hvor jeg kommer mest, på Dronningemaen, er det blevet et stort tag selv-bord. Det er fair nok, at man sætter et banner om en udstilling op i 14 dage, men nu er det også cykelhandlere, ejendomsmæglere og alle mulige andre, der bruger hegnene til at sætte deres tilbud op på. Og jeg synes ikke, at vores offentlige hegn skal bruges til at reklamere for dit og dat, siger Morten S. Petersen, der også nævner området foran Svendborg Idrætscenter som et sted, hvor det står grelt til.

- Når du kører ud af udkørsel to, møder du tre skilte, et af dem for en ejendomsmægler, og henne på hjørnet har et firma sat en bil, som reklamerer for, hvor man kan købe biler. Det ser ikke kønt ud, siger Morten S. Petersen.

Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) har derfor set nærmere på omfanget og har bekræftet, at det er stigende.

Særligt hegnene, der indrammer Høje Bøge Stadion, boldbanen og legepladsen i Dronningemaen samt det grønne areal ved Svendborg Havn, bliver brugt som reklamesøjler, og ifølge CETS er det problematisk, fordi især større bannere risikerer at ødelægge trådhegnene, når det blæser.