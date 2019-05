Nu skal de overbevises: Cykelstigruppe tager folketingskandidater med på tur

Gruppen, der kæmper for at få lavet en cykelsti ved Hvidkilde, laver mandag en happening, hvor de har inviteret en række folketingskandidater med ud på cykeltur. Politikerne skal med egne øjne opleve den farlige rute, forklarer Jens Fabricius fra cykelstigruppen.

Hvidkilde: Nu skal det være: Politikerne på Christiansborg skal have øjnene op for, hvor farlig strækningen forbi Hvidkilde Gods er for cyklister.

Det er målet med den happening, som finder sted mandag eftermiddag, og som er arrangeret af gruppen af borgere, der gennem længere tid har kæmpet for at få etableret en cykelsti netop på den strækning.

I gruppen sidder blandt andre Jens Fabricius Hansen, og han forklarer:

- Vi benytter groft sagt valgkampen på at skærpe opmærksomheden politisk på det her og bruger anledningen til at samle kandidaterne og høre dem ad, om de vil hjælpe os med det her store, akutte problem, siger han.

- Mange har tilkendegivet, at de bakker op om det, men vi synes også, at de skulle samles og være med til cykle på vejen midt i myldretiden. Vi vil snakke og lave et par stop undervejs, inden vi slutter inde i byrådssalen, hvor borgmester Bo Hansen (S) tager imod os, tilføjer Jens Fabricius Hansen, der forklarer, at diskussionen om cykelstien fortsætter derinde.