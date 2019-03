Nu skal Svendborgs børn i forårs-SFO: En spareplan med gevinst?

Fra april næste år bliver der obligatorisk forårs-sfo for alle børn i Svendborg Kommune. Initiativet kommer fordi kommunen skal spare, men udvalgsformand Henrik Nielsen (V) mener, der også er gevinst ved at lade børn komme i fire måneders skolefritidsordning inden skolestart.

- Vi havde egentlig først regnet med, at det ville blive indfaset på halvdelen af skolerne, og derefter skulle resten komme etapevis. Det, fordi vi var i tvivl om, hvorvidt vi havde kapaciteten til at kunne indføre det på alle skoler. Men det er blevet afdækket, og vi kan nu med en beskeden investering på 1,42 millioner indføre forårs-sfo på samtlige skoler, lyder det fra Henrik Nielsen.

- Og det er glædeligt for os, at vi kan indfase det hele på en gang, fortæller formand for Børne- og Ungeudvalget Henrik Nielsen (K)

Det er netop godkendt i Børne- og Ungeudvalget, at der nu skal startes forårs-sfo op på samtlige kommunale skoler. Et pædagogisk tilbud på fire måneder fra april til august, der skal sørge for, at der bliver en glidende overgang fra børnehave til skole.

Der vil fra april 2020 blive lavet forårs-sfo på 13 skoler i Svendborg Kommune. Etableringen af dem koster 1,42 millioner kroner. Forælderbetalingen i forårs-sfo følger taksten for de kommunale børnehaver.De 13 skoler, der skal have den nye sfo-ordning er: Issø-skolen afdeling Kirkeby Rantzausminde Skole Thurø Skole Tåsingeskolen afdeling Sundhøj Tåsingeskolen afdeling Lundby Vestermarksskolen Ørkildeskolen afdeling Byen Ørkildeskolen afdeling Øst Stokkebækskolen afdeling Hesselager Stokkebækskolen afdeling Gudbjerg Vestre Skole Skårup Skole

Gevinst

Hele idéen om den skoleforberedende sfo blev sået af, at det i maj 2018 blev vedtaget, at kommunen skal spare på dagtilbudsområdet. 1,5 millioner i 2020 og yderligere tre millioner i 2021.

- Et argument for de her sfo'er er økonomien. Det er en billigere løsning end at have børnene i børnehave, For personalemæssigt går man så fra cirka seks børn pr. voksen i en børnehave til 14 børn pr. voksen i forårs-sfo'en, forklarer Henrik Nielsen.

En ulempe ifølge ham er dog, at de store børn forlader børnehaven.

- Dermed er dem, der er tilbage, de lidt yngre børn, som kræver mere voksen opmærksomhed.

Hvorfor er det en ulempe?

- Hvis en børnehave har seks børn, som nu skal i forårs-sfo, så mister de en pædagog. Den pædagog har jo nok tidligere kunne bruge sine ressourcer på de mindre børn, fordi de store ikke kræver nær så meget, som de små. Så det er jo reelt set en serviceforringelse.

Når det er sagt, mener udvalgsformanden, at forårs-sfo er en gevinst for forældre og børn.

- Jeg synes, der er rigtig mange fordele ved det. Det giver en mere glidende overgang, både fordi børnene får skabt relationer til de andre børn, de skal gå i skole med, men det bliver også en slags styrket overgangsarbejde, fordi de er så tætte på skolen, siger Henrik Nielsen.

- Et andet argument er også, at man har haft succes med det i andre kommuner, hvor både børn og forældre har været glade for forårs-sfo, siger Henrik Nielsen med henvisning til Odense og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunen forventer, at der bliver 526 børn, der starter i forårs-sfo i april 2020.

Forslaget er sendt i høring indtil 25. marts, hvorefter udvalget tager endelig beslutning 3. april.