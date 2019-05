Nu må du (næsten) klunse på genbrugsstationen

Svendborg: Kender du følgende: Mens du står og kyler skrammel i småt brændbart på genbrugspladsen, opdager du til din begejstring en dims henne i metalcontaineren, som ville egne sig fortrinligt til et af dine gør-det-selv-projekter derhjemme?

Desværre må man som bekendt ikke klunse fra containeren på lossepladsen. Og det må du stadig ikke.

Og dog.

For selvom du ikke må hapse fra en hvilken som helst container på genbrugspladsen i Svendborg, har man nu åbnet for, at man må klunse fra én bestemt container og ét bestemt telt, hvor udvalgte effekter, der har vist sig usælgelige i eksempelvis Kirkens Korshærs butikker vil blive udstillet i håbet om, at en eller anden skulle finde føromtalte fysiske gestalt så bjergtagende, at man fragter den med sig hjem.

Projektet med at åbne op for klunsning i det små begynder den 3. juni og løber et halvt år og er et forsøg på at øge mængden af direkte genbrug, forklarer politikeren Søren Kongegaard (S), der udover at sidde i byrådet også er formand for Vand og Affald.

- I en tid, hvor der er fokus på cirkulær økonomi, vil vi gerne beholde tingene lidt længere i kredsløbet og bruge dem en ekstra gang eller to, inden vi sender dem videre til nedbrydning og genanvendelse, siger Søren Kongegaard.

En, to, tre kluns. (anwni)