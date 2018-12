Anne, Sanne og Lis er hovednavnet på en dag, hvor Valdemars Slot inviterer til koncerter fra de tidlige eftermiddagstimer og frem til midnat. På plakaten står også Mads Langer og de to kopibands, Dire Straits Tribute og Queen Machine.

Regner med udsolgt

Valdemars Slot har tidligere holdt to koncerter samme dag, men slottet har aldrig tidligere præsenteret fire navne og reserveret en hel dag til musik i slotshaven. Det koncept tror de på i koncertbureauet Live Culture, der står bag koncerten sammen med håndboldklubben GOG.

- Vi har altid lavet koncerter på Valdemars Slot om fredagen, men nu har vi haft mulighed for at rykke ind på slottet på en lørdag og kan derfor præsentere flere navne, siger Kamilla Poulsen, der er event- og marketingchef i Live Culture.

Der er plads til 7000 gæster i slotshaven, og bureauet regner med, at alle billetter bliver solgt.

- Anne, Sanne og Lis er et stort navn at få til Valdemars Slot, og bare det at de er genforenet, er noget helt specielt, siger Kamilla Poulsen.

Trioen står også på scenen i Sparekassen Fyn Arena i Odense den 25. maj, men den koncert er udsolgt.

Billetterne til festivalen på Valdemars Slot blev sat til salg fredag. En billet koster 395 kroner samt et gebyr på 30 kroner.

Valdemars Slot præsenteret i 2019 også den engelske poplegende Cliff Richard, der kommer til Tåsinge lørdag den 22. juni.