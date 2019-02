Nu kan du købe mælk og rugbrød på nettet: Online-supermarked udvider på Fyn

Den internetbaserede supermarkedkæde Nemlig.com udvider sit dækningsområde, så det nu også dækker postnumrene 5700 Svendborg og 5600 Faaborg, dog ikke Tåsinge og de små øer.

Svendborg: En ny spiller har meldt sig på dagligvaremarkedet i Svendborg. Navnet er Nemlig.com, og der er ikke tale om en forretning, hvor man skal kæmpe for at få en parkeringsplads eller bryde sit hoved med, om det er klogest at stille sig i den ene eller den anden kassekø. Der er tale om at såkaldt onlinesupermarked, og filosofien er, at man udvælger sine varer på hjemmesiden for så at få dem bragt dagen efter mod et vederlag på enten 19 eller 29 kroner afhængigt af tidspunktet for leveringen. Ifølge Nemlig.coms kommercielle direktør, Mikkel Pilemand, er firmaet klar til at levere de første varer ud til kunder på mandag i postnumrene 5700 Svendborg og 5600 Faaborg - dog omfatter tilbuddet ikke Tåsinge og småøerne, mens Thurø til gengæld er med på ruten.

Nemlig.com A/S Har hovedsæde i Brøndby.



Driver detailhandel med dagligvarer via internettet.



Er stiftet i august 2010.



Havde et underskud på 79,9 millioner kroner før skat i 2017/2018 og et underskud på 63,6 millioner kroner året før.



Har Stefan Plenge, Holte, som direktør.



Han ejer desuden 29 procent af aktierne.



De 71 procent er ejet af Anders Holch Povlsen.



Han er desuden ejer af blandt andet modetøjskoncernen Bestseller og er ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes god for 7,4 milliarder dollars - hvilket i runde tal svarer til 49 milliarder kroner.

80 procent af Fyn Mikkel Pilemand fortæller, at Nemlig.com startede i København for godt og vel otte år siden, og at det er et par år siden, virksomheden krydsede Storebælt. - Vi er blevet taget godt imod på Fyn, og det har ligget i kortene, at vi skulle udvide der. Og nu hvor vi har Faaborg og Svendborg med, dækker vi omkring 180.000 fynske husstande, hvilket svarer til omkring 80 procent af Fyn, siger den kommercielle direktør. Også 17 nye postnumre på Sjælland er kommet på Nemlig.com-kortet, og det betyder, at virksomheden dækker næsten to tredjedele af Danmarks husstande, oplyser Mikkel Pilemand. Han fortæller også, at Nemlig.com så at sige er sin egen grossist, idet firmaet selv køber ind ved leverandørerne og har et stort lager i Glostrup. - Når vi så får ordrerne ind, bliver varerne kørt i store lastbiler til et mellemlager i Odense, hvor de så bliver pakket i små varevogne og kørt ud til kunderne dagen efter bestillingen, siger Mikkel Pilemand.

Volumen Nemlig.com har i alt omkring 12.000 varenumre, som spænder lige fra eksotiske frugter og krydderier over mel, sukker, mælk og kød til pander og gryder og undertøj og varer fra forskellige gård- og specialbutikker. Kravet er, at man køber for mindst 400 kroner, og der opereres ikke med ågerpriser, oplyser direktøren. - Vi matcher prisen på mere end 1800 varer i Nettos discountsortiment, og vi har i det hele taget skarpe priser. Ellers ville vi ikke kunne overleve, siger Mikkel Pilemand. Han erkender, at skarpe priser typisk er lig med lave avancer - og at netop avancerne ikke er høje på dagligvaremarkedet i forvejen. - Det er korrekt, at der ikke er meget margin at lege med. Vi kan kun få en forretning ud af det ved at få volumen på, og udvidelsen er en vigtig del af vores plan om at blive profitable, siger han.

Røde tal Helt profitabel er virksomheden ikke endnu, viser et kig i de seneste regnskaber for Nemlig.Com A/S. Et underskud på 63,6 millioner kroner i 2016/2017 blev afløst af nok et minus i 2017/2018 - denne gang på 79,9 millioner kroner før skat. Det skal man dog ikke lægge for meget i, oplyser Mikkel Pilemand. - De store underskud handler om, at vi investerer i at udvide vores kapacitet. Vi lavede en strategiplan for to år siden, og den følger vi, siger direktøren, hvilket i øvrigt er i tråd med, hvad man kan læse i ledelsesberetningen i det seneste regnskab. Mikkel Pilegaard fortæller også, at Nemlig.com i dag har en profitabel forretning i København og omegn, hvor det hele startede for otte år siden. Det vil den efter planen også blive i resten af landet, er vurderingen i virksomheden, som i det hele taget har store ambitioner. - Lige nu har onlinehandel med dagligvarer to-tre procent af markedet, men vi vurderer, at det kan blive den største form for køb af dagligvarer. Det er potentialet. Og vi er ikke alene på markedet, men vi er dem, der driver det og investerer massivt i det lige nu, siger direktøren.