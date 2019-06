Nu igen: Bil lækkede olie gennem hele byen

Svendborg: Beredskabet måtte mandag eftermiddag rykke ud for at rydde op efter en bilist, der havde trukket et mere end en kilometer langt oliespor efter sig gennem hele byen.

Sporet af fedtet olie startede ved Centrumpladsen og sluttede først på Johannes Jørgensens Vej ved tilkørslen på Sundbrovej, hvor synderen opdagede lækket og holdt ind til siden.

Indsatsleder Lars Jeppesen fortæller, at beredskabet måtte rydde op i to timer, og at man flere steder måtte vaske vejen med en særlig vejsæbe, spule vejen eller lægge kattegrus ud.

- Der var blandt andet spildt olie i to lyskryds, hvor der var rigtig fedtet og glat, og det er ikke smart, hvis man har behov for at bremse op, siger Lars Jeppesen.

Uheldet i midtbyen sker blot få dage efter, at beredskabet måtte rykke ud til en lignende oprydning på Tåsinge, hvor en bilist havde trukket et fem kilometer langt spor efter sig fra Strammelse til Sundbrovej. Ved dette uheld havde beredskabet syv mand i arbejde i to timer.