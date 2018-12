Nu flytter Borgerservice: Pas og kørekort skal hentes på biblioteket

Rokaden betyder blandt andet, at Jobcentret flytter ind i det nuværende Borgerservice, mens man altså skal på bibliotek for at få udstedt pas, kørekort og NemID og få hjælp til forskellige digitale løsninger.

Flytningen sker som led i en større rokade, der er sat i værk, fordi kommunen ønsker at flytte Jobcentret ud af de lokaler i Ramsherred 12, hvor den har udgifter til leje og drift for omkring 2,7 millioner kroner om året.

Et menneskeligt ansigt

Svendborg Kommune skriver i en pressemeddelelse, at det har været vigtigt, at Borgerservice også fremover bliver i centrum af Svendborg. Bofællesskabet med biblioteket gør det muligt at samle flere typer af service i et hus, der i forvejen tager imod mange af byens borgere hver dag, skiver kommunen.

- Efterhånden foregår en stor del af borgernes kontakt med kommunen digitalt ved selvbetjening, og det er mange mennesker glade for. Men det er vigtigt, at vi er der for borgerne som et menneskeligt ansigt og yder service med et smil, når der er brug for det. Vi håber, borgerne vil finde vej til os på Svinget 1, siger lederen af Borgerservice, afdelingsleder Birgit Bondesen i pressemeddelelsen.

På biblioteket er man rykket sammen og har fundet nye måder at indrette sig på, så der bliver plads til Borgerservice. Man håber, at endnu flere borgere vil tage imod bibliotekets mange kulturtilbud, når de møder op på biblioteket for at besøge Borgerservice.

- I de fleste kommuner er der en eller anden form for arbejds- eller lokalefællesskab mellem bibliotek og Borgerservice. Nu er der lokalefællesskab i Svendborg, og mit udgangspunkt for denne proces har hele tiden været, at borgerne efter et besøg på Svinget 1 skal opleve, at de får service udover det, de regnede med, siger Berit Sandholdt Jacobsen, der er leder af Svendborg Bibliotek.

Der bliver ikke lavet om på det daglige arbejde på biblioteket, men arealet bliver lidt mindre, og så er der arbejdet med den fysiske indretning med lys og farveskala. Husets nye indretning tager højde for, at det bliver så nemt som muligt at orientere sig i, hvad der er bibliotek, og hvad der er Borgerservice.