Nu er vi oppe på 12: Tre indbrud midt på dagen i Svendborg-område

Svendborg: Torsdag eftermiddag tikkede tre nye anmeldelser ind om indbrud i Svendborg Kommune. Dermed er antallet af anmeldte indbrud i Svendborg Kommune nu oppe på 12 i denne uge.

Alle tre indbrud var begået i private hjem i inden for kort afstand.

På Tankefuldvej lykkedes det en eller flere tyve at finde husnøglen. Herefter blev entré, køkken og soveværelse rodet igennem. Tre pengekasser i farverne blå, sort og turkis med kontanter i blev stjålet.

Ejeren af huset kom hjem klokken 14.20 og anmeldte straks indbruddet. Han fortalte alarmcentralen, at han havde været væk fra huset siden klokken halv syv om morgenen, fremgår det af døgnrapporten.

10 minutter senere modtog alarmcentralen endnu en anmeldelse om et indbrud. En beboer i en lejlighed på Høje Bøge Vej kom hjem til sit hjem klokken tre om eftermiddagen. Her så han, at hoveddøren formentlig var sparket ind. I de syv timer han havde været væk, havde nogen gennemrodet hans hjem og stjålet en Lenovo computer, en tablet og en drone.

I samme tidsrum havde et tredje indbrud fundet sted på Wiggers Park. Her var terrassedøren brudt op med et koben, skriver Fyns Politi i døgnrapporten. Her manglede flere træfigurer og en harddisk./rashe