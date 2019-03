Da den borgerlige regering valgte - ad to omgange - at rykke statsligt ansatte ud af hovedstaden fik det mange skældsord med på vejen. Og i statslige kontorer, der blev udpeget til udflytning, var chokket stort. Men sådan gik det, og nu er der kommet 49 nye medarbejdere til Svendborg. Mød nogle af dem her.