Noshin Sahdon tilbød gratis klipning: Salon Bagoks nytårsgave til hjemløse og fattige

Noshin Sahdon, der driver frisørsalonen Bagok i Klosterstræde, holdt ekstraordinært søndagsåbent dagen inden nytårsaften for at tilbyde gratis klipning til hjemløse og fattige. Men kunderne lod vente lidt på sig.

Svendborg: - Hva'? Skal du ikke have penge for det?

En ung gut har taget pengepungen op af lommen og står og flagrer med den ved kasseapparatet. Men den her søndag er ikke som alle andre dage i Salon Bagok i Klosterstræde.

Salonens ejer, Noshin Sahdon, holder ekstraordinært søndagsåbent for at tilbyde hjemløse og fattige mænd, kvinder og børn en gratis klipning dagen inden nytårsaften. Så den 34-årige frisør, der netop har trimmet lokkerne på dagens første kunde, ryster med et lidt genert smil på hovedet og vifter afvisende med hånden.

- Årh, hvor fedt mand. Tusind tak, siger den nytårsklippede mand og forsvinder op ad trappen fra kældersalonen og ud i formiddagen.

Om han lige er dagens målgruppe, går Noshin Sahdon ikke så meget op i.

- Vi spørger ikke. Dem, der kommer, klipper jeg, siger han og fejer de afklippede totter op fra gulvet.

Så er han klar. Til flere kunder, der ikke skal betale. Men klokken, der på ganske analog vis bimler, når nogen kommer ind fra gaden, forbliver tavs.

Det kan åbenbart være sin sag at få lov at gøre noget godt for andre. Det er ellers faktisk bare det, han gerne vil.

- Da jeg kom til Danmark, boede jeg i Kerteminde, og der arbejdede jeg frivilligt med at lave et diskotek for handicappede i Munkebo. Men så flyttede jeg til Svendborg og kunne ikke hjælpe der mere og tænkte, jeg kunne klippe hjemløse og fattige her. Jeg synes, det er godt at hjælpe, siger han, mens han venter.