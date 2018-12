Nordea-check til idrætsforening: Pengene skal bruges til dannelse

Rantzausminde: Nordea-fondens Lokalpuljen har doneret 45.000 kroner til Egense Rantzausminde Idrætsforening, og den får ikke et monument for pengene.

Men værdi for pengene får fonden alligevel, fortæller foreningens sponsorchef, Jeppe Sonne.

- Sidste år iværksatte vi en dannelsesproces, som vi vil køre over en årrække, og det er intet mindre end fantastisk, at Nordea-fonden har valgt at bakke os op. For det betyder, at projektet kan fortsætte, siger Jeppe Sonne og forklarer, at det faktisk handler om at bygge - i de unge menneskers hoveder.

- Hver måned samler vi de af klubbens medlemmer, der er blevet teenagere, til styrketræning, og ind imellem er det efterfulgt at fællesspisning og et foredrag om det, der interesser dem, siger sponsorchefen.

Foredraget kan tage udgangspunkt i sportens verden, men gør det ikke nødvendigvis.

- Vi har haft et, der handlede om god sportmanship, et om e-sport, og så har vi haft en kostvejleder til at fortælle om god og mindre god kost. Vi har også haft et foredrag om, hvad der sker med resten af kroppen, når man tager stoffer, som får muskler til at vokse, og så har vi haft en københavnsk sexolog til at fortælle om den første gang, siger Jeppe Sonne.