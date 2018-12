Nisser og julemand i bymidten

Svendborg: Lider man af allergi over for nisser og julemænd, bør man se sig godt for i Svendborgs bymidte i weekenden den 22. og 23. december.

I tidsrummet fra klokken 10 til 14 begge dage vil julemanden nemlig gå rundt og dele godter ud til artige børn, og han er ikke alene. Også Nissevagtparaden vil komme og underholde på gader og i stræder, og ifølge en pressemeddelelse vil de medbringe Igor, som er en minihest med hang til at blive nusset. Det er Svendborg Event, der har lokket dem alle til byen. (finn)