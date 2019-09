Nedslidt forsamlingshus i Vejstrup har tegningerne klar

En gruppe har sat sig i spidsen for en stor renovering af Vejstrup Forsamlingshus, og nu er den klar til at præsentere de første tegninger på et borgermøde.

Og hun fortæller, at Gråbrødre Arkitekter efterfølgende har slået nogle streger, som vil blive præsenteret på mødet. Og at det ikke bare handler om flytte en uhensigtsmæssigt placeret gipsvæg og udskifte et ormædt gulvbræt.

Hun er kontaktperson for husets byggegruppe, der har arbejdet med de forslag, som kom frem under et borgermøde 24. juni.

Fra vugge til grav

Når det kommer til detaljerne, foretrækker Elisabeth Antonsen, at de først bliver præsenteret på borgermødet.

Men en smule af sløret vil hun dog godt løfte.

- Der er lagt op til stor fleksibilitet. Der skal stadig være en lille og en stor sal, som der er i dag, men det skal også være muligt at lukke af, så man ikke behøver at komme i hele huset, hvis man for eksempel kun har brug for at leje et mødelokale, siger hun.

Også toiletfaciliteterne vil få en kraftig overhaling, ligesom der vil blive lavet handicaptoiletter, og så er der blevet arbejdet ud fra et princip, som folkene i byggegruppen kalder "fra vugge til grav".

- Der skal være alle mulige aktiviteter - lige fra familiefester over teaterforestillinger og filmfremvisninger og måske muligheden for at mødes i en café. Alle skal kunne se sig selv i huset, siger Elisabeth Antonsen og oplyser, at rammerne i dag ikke er så børnevenlige - blandt andet fordi huset er nabo til byens gadekær med den risiko, det indebærer for småfolk.

- Men det er der fundet en meget spændende løsning på. Jeg vil helst ikke afsløre mere før borgermødet, men vi er spændte på at se, hvad folk siger til det, siger hun.