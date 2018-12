Nedrivningen af DLG-bygningerne få meter fra Den Blå Lagune er en forsmag på, hvad der inden længe venter det legendariske fristed for byens tørstige sjæle. Brugerne har selv et par ideer til et nyt sted, hvor de kan drikke deres øl uden at genere nogen. Kommunen lytter gerne.

Svendborg: Alle havne har en bænk, hvor mænd drikker øl - og mænd med hang til øl trives ved vandet.

Om det er myte eller sandhed er egentlig ligegyldigt, for de øldrikkende mænd i Den Blå Lagune på Nordre Kajgade er ikke det mindste i tvivl om, at de skal finde et nyt sted på havnen, når deres lagune må vige for bulldozere om et års tid.

Den nødvendighed af at være ved vandet vil en af brugerne, Per, gerne sætte ord på.

- Det har med drømme at gøre. Når man stikker fingeren i vandet, har man kontakt til Kina og hele verden. Så føler man sig som den frieste sømand, forklarer han.

Per betegner sig selv som bistandsklient og alkoholiker. Lagunen på kajen er hans dagligdag, men han erkender, at den kommer til at vige for Simac-byggeriet.

I Den Blå Lagune ser man sig omkring efter et alternativ, når det nu ikke kan være anderledes. Et bud er Maria Søstrenes tomme børnehave overfor den katolske kirke, et andet er ved den forhenværende retsbygning yderst på Østre Havnevej.