Naturskole har fået en sansehave - men kunne godt bruge flere planter

Frivillige på Svendborg Natur- og Miljøskole har skabt en sansehave, men har en lille udfordring. Der er lidt for mange brune pletter, og håbet er, at borgere, der har en staude eller andet til overs vil lægge vejen forbi.

- Vi havde ingen penge, men på Facebook så vi, at en dame på Thurø ville af med nogle fliser. I vinter hentede vi dem, og så var vi ligesom i gang, siger han.

- Jeg kan ikke huske, hvem der smed bolden i luften sidste sommer og foreslog, at vi kunne lave en sansehave, men jeg greb den, fortæller Erik Thormose, da han har taget plads på en af sansehavens to bænke.

Det er situationen for Erik Thormose, der er frivillig på Svendborg Natur- og Miljøskole.

Alle er velkomne til at komme og nyde Svendborg Natur- og Miljøskoles nye sansehave. Foto: Finn Eriksen

Hen over foråret har Erik Thormose sammen med yderligere en håndfuld frivillige ydermere gået og proppet i jorden, hvad de har kunnet finde af planter, og lige nu er der både bænke, drivhus, vandfald, springvand, solsikker, squashplanter, bonderoser, kornblomster og andet i haven.

Det betød, at der kunne etableres et lille vandfald med en solcelledrevet pumpe, ligesom der kunne købes nogle planter.

Erik Thormose søgte først hos Velux Fonden og fik 15.000 kroner, som rakte til at få gravet ud til fliserne og etableret et hegn med efeubeplantning rundt om grunden i gården bag en af naturskolens bindingsværksbygninger.

Næste skridt var at skaffe nogle penge.

En fondsdonation gjorde det muligt at få etableret vandfaldet her. Foto: Finn Eriksen

En staude til overs

Men de er ikke i mål.

- Der er stadig bare pletter rundt omkring, og vi har ikke flere penge, og jeg kan ikke lige komme på et sted, hvor vi kan søge. Så hvis der er nogen, der har en staude eller andet til overs, er de velkomne til at komme og smide det af her, siger han.

Haven er dog ikke så tyndt bevokset, at den ikke er et besøg værd, og der er ingen grund til at holde sig tilbage.

- Alle er velkomne til at komme og sætte sig og nyde vandets rislen og blomsternes dufte. Det er et offentligt sted, det her, så haven skal bare benyttes mest muligt, siger han.