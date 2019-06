Naturama udvider med hundredevis af kvadratmeter

Svendborg: Naturama udvider med i alt 625 kvadratmeter, og det giver blandt andet plads til, at det naturhistoriske museum kan åbne for flere nye særudstillinger i årene, der kommer.

Ønsket om udvidelsen skyldes, at museet har en masse udstoppede og konserverede dyr stående på lager på store magasiner på to skoler i Svendborg under utidssvarende forhold. Det har Slots- og Kulturstyrelsen påtalt i de to seneste evalueringer af Naturama, men indtil nu har pengene manglet. Men nu er det lykkes af få finansieringen på plads, så den store udvidelse kan realiseres.

- Med magasinerne på Naturama kan vi hurtigt lave ændringer i udstillingerne. Og ikke mindst kan vi åbne magasinerne for rundvisninger for publikum ved særlige lejligheder. Vi glæder vi os meget til blandt andet at kunne fremvise stifteren Harald Thomsens første samlinger fra 1930'rne under overskriften "Tilbage til Harald". Derudover bygger vi et nyt stort køkken og et flot cafeområde, fortæller direktør Mette Thybo i en pressemeddelelse.

Udvidelsen betyder samtidigt, at der frigøres ekstra areal til særudstillinger. - Med de nye faciliteter til køkken og cafe frigør vi areal, så vi nu vil få i alt 450 kvadratmeter til særudstillinger. Det betyder, at vi fremover kan hjemtage store særudstillinger, som vi ikke har haft muligheder for tidligere, siger Mette Thybo. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 5,5 millioner kroner, Augustinus Fonden har doneret 3,5 millioner kroner, Svendborg Kommune bidrager med 1,5 millioner kroner og Naturama bidrager med 1,8 millioner kroner til byggeriet. Byggeriet starter i efteråret 2019 og forventes at være klar til publikum i efteråret 2020.