Naturama jubler: Hasselmusen har fået unger igen

Der er stor begejstning hos Naturama i Svendborg, der har fået årets første, og kun deres andet kuld hasselmusunger. To styks er der kommet i pinsen, og fra næste uge er de små klar til at blive vist frem. Her står dyrepasser og naturformidler Lene Bech Sanderhoff med en af de to unger. Foto: Katrine Becher Damkjær

Naturames hunhasselmus har været tidligt ude og fik i pinsen et kuld unger. Snart er de klar til at blive vist frem for gæsterne, men Naturama kan også glæde sig over en anden god nyhed. Kulturministeriet har doneret 865.000 kroner til at undersøge den sjældne museart.

Svendborg: Dyrepasser og naturformidler Lene Bech Sanderhoff tager hånden ned i kassen. Den er fyldt med tørre blade og små grene. Men derimellem det visne småkrat kommer to, små, brune mus frem til overfladen. Lene Bech Sanderhoff tager forsigtigt de to mus i hænderne og lader dem kravle på sig. Der kommer et stort smil på hendes læber. Det er torsdag eftermiddag, og vi befinder os i Naturamas afdeling med natdyr. Lyset er rødt, og gør, at natmusene ikke fornemmer, at det lige nu er dag. Blandt afdelingens tre musearter, er der særlig glæde at finde hos en af arterne. Nemlig den sjældne og meget omtalte hasselmus. For kun anden gang - og første gang i år - har Naturamas hunhasselmus nemlig fået et kuld unger. Denne gang er der to styks, som allerede har fået hår, da de kom i pinsen. Formentlig bliver de fra næste uge klar til at møde gæsterne på museet. - De virker ret forskellige, siger Lene Bech Sanderhoff om de to ny. - Den ene er speedy, og er ret stor. Den anden virker mere rolig, og er også mindre i størrelsen, konstaterer hun. Sidste år fik hunhasselmusen sit allerførste kuld i august, så i år er hun tidligt ude. Hvor andre smådyr kan få mange kuld om året, får hasselmusen kun to og maks tre kuld pr. sæson. Helt generelt har hasselmusen det svært. Det er en race, der risikerer at uddø i Danmark, hvis ikke der er øje på at bevare den. Hasselmusen kræver rigelig og tæt beplantning, og den har en lang generationstid, da en hunmus først kan yngle et år efter. - Så der er mange ting, der er op ad bakke for hasselmusen, siger naturformidleren. Fra sidste års kuld kom tre unger til museet Aqua i Silkeborg, hvor de nu trives.

Om hasselmusen Hasselmusen er en gnaver i syvsover-familien. Dens krop er 6-9 centimeter lang, halen 5,5-7 centimeter og pelsen kort.Den vejer 15-25 gram, men op til 35 gram, når den går i vinterhi i september-oktober.Den vågner igen 6-7 måneder senere afhængigt af temperaturen.Hasselmusen er observeret 56 steder i Danmark - på Sjælland, Fyn, Langeland og et enkelt sted ved Vejle Fjord. 29 af stederne ligger i det gamle Fyns Amt, de fleste på Sydfyn. Hasselmusen er truet, fordi den type af natur, den foretrækker, med årene er blevet inddraget til landbrug.Hasselmusen er på rødlisten over truede arter i Danmark og i hele verden. Den er desuden opført på EU's habitatdirektiv.Kilde: www.fugleognatur.dk

Her er Naturamas to nye hasselmusunger i hænderne på dyrepasser Lene Bech Sanderhoff. Det er ikke den eneste glædelig nyhed. Museet har netop fået 865.000 kroner til ph.d. projekt om den sjældne mus. Foto: Katrine Becher Damkjær

Stor sum penge Men de to nye puslinger er ikke det eneste, Naturama kan glæde sig over. Museet har netop fået del i Kulturministeriets Forskningspulje, der har tilgodeset i alt 38 forskningsprojekter. Naturama får deraf 865.000 kroner af den i alt 21 millioner kroner store pulje. Penge, der skal bruges til at gøre os klogere på den særlige mus. - Der er behov for et indblik i, hvor akut det er med hasselmusen, siger Lene Bech Sanderhoff. Flere steder oplever man, at hasselmusen forsvinder, selvom man har sat den ud. Blandt andet omkring Gråsten og Vejle i Sønderjylland. - Man undersøgte det i 2012 og 2013, og man genfandt ikke musene. Og vi ved ikke, hvorfor de forsvinder, fortæller Lene Bech Sanderhoff. Men de 865.000 er ikke nok til et helt ph.d.-projekt, som Lene Bech Sanderhoff i så fald vil skulle lede. Det er et godt skub på vejen, men hun og Naturama har været ude og søge flere fonde, for at projektet kan blive til virkelighed. Får de pengene, skal Lene Bech Sanderhoff dykke ned i hasselmusbestanden, hvor mange unger de får i forhold til deres alder, lave DNA-analyser for at tjekke indavl i den danske bestand, og hun vil også gerne se på klimaets effekter på den sjældne mus.

Her er mor-hasselmus, som har fået sit andet kuld unger. Sidste år fik hun unger i august. I år var hun tidligt ude, og fik allerede kuld i pinsen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Handler om formidling Hasselmusene på Naturama skal forblive i fangeskab. For museet handler det om formidling til gæsterne, og så har de små adfærdsstudier. - Og fra næste uge bliver der rig mulighed for at se aktive hasselmus. Ungerne kommer snart til at flyve rundt herinde, og det giver en god oplevelse, siger Lene Bech Sanderhoff. Skulle hasselmusen forsvinde fra naturen, vil den egentlig ikke blive savnet, men den er alligevel vigtigt at bevare, mener Lene Bech Sanderhoff. - Ingen vil opdage, hvis den forsvandt. Ingen er afhængige af den. Men den fungerer som en paraplyart. Den beskytter andre arter, og derfor skal vi passe på den. Og nu til det spørgsmål, som Lene Bech Sanderhoff efterhånden er lidt træt af at få. Hvad med broen til de 18 millioner? Bruger hasselmusen den? - Vi er helt sikre på, at det finder sted. At hasselmusen går over. Problemet er at dokumentere det. Det koster at få undersøgt det nærmere, siger hun og tilføjer. - Og man skal huske, at den bro ikke bare er til gavn for hasselmusen, men alle vilde dyr.

Naturamas hunhassemus i fuld gang med føden. Foto: Katrine Becher Damkjær

Her i kassen har de to unger befundet sig med deres mor siden pinsen. Snart er de klar til at komme ud af kassen. Foto: Katrine Becher Damkjær