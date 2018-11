Naturama-biolog: Fakta mangler i debatten om mårhunden - den er slet ikke så farlig

Ad flere omgange har man sat mårhunde ud som judasdyr i det sydfynske. Et judasdyr bliver udstyret med et halsbånd med gps-sender, og på den måde kan man følge dens færden. Når den begynder at bevæge sig inden for et mindre område, er det tegn på, den har fundet en mage, som man så kan tage ud at fange. Arkivfoto: Jørgen Outzen