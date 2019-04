Narkokørsel: Der kom én, der kom to, der kom tre, der kom fire

Svendborg: Der kom én, der kom to, der kom tre, og der kom også en fjerde Narkotrafikant i kløerne på Fyns Politi i Svendborg i løbet af tirsdag aften og natten til onsdag.

Den første sigtelse faldt kvart i 11, viser døgnrapporten.

En lille, hvid knallert kom kørende. På den sad en narkopåvirket person, der ikke bar hjelm. Det viste sig, at vedkommende ikke havde knallertbevis, og at knallerten var tunet til at kunne køre 46.8 kilometer i timen.

Der skulle ikke gå mere end en halv time før, at politiet fandt endnu en Narkotrafikant. Politiet stoppede en knallert, der kørte over for rødt lys, og valgte at teste vedkommende for euforiserende stoffer. Testen viste, at han havde indtaget narkotika.

Kvart over 12 standser politiet dagens tredje Narkotrafikant. Denne gang var det føreren af en bil, der blev spottet ved Mølmarksvej.

Den fjerde og sidste Narkotrafikant i denne ombæring blev taget natten til onsdag klokken kvart over 1. Her var det også en person, der havde sat sig bag rattet i en bil, hvilket vedkommende ikke burde have gjort.