Nana fra Svendborg var ikke i tvivl: De bier skal beskyttes

Nana Agger fra Svendborg er fastligger på Venø Klit Camping i Vestjylland. Da hun fandt en koloni af buksebier på et af græsarealerne på campingpladsen, var hendes første tanke, at de skulle beskyttes. Ikke mindst efter historien fra Hundested, hvor en tilsvarende koloni blev udryddet.

I slutningen af juni havnede Halsnæs Kommune i en regulær shitstorm, efter at de havde sat en skadedyrsbekæmper til at udrydde en stor koloni af bier nær Hundestedskolen. Det viste sig bagefter, at der var tale om buksebier, som både er fredelige og ude af stand til at stikke. Så da Nana Agger fra Svendborg for to uger siden ankom til sin faste campingplads på Venø i Vestjylland og fik øje på en koloni af samme art, var hun ikke i tvivl: De skulle beskyttes.

- Vi skal passe på insekterne. Det står desværre rigtig slemt til med dem de fleste steder. Nogle af de andre campinggæster ville helst have bierne fjernet. Men jeg tog billeder af dem og sendte dem til min mand. Han ved en masse om insekter og skrev hurtigt tilbage, at der var tale om pragtbuksebier. Den samme art som blev udryddet i Hundested, og da de andre hørte det, vendte stemningen, fortæller Nana Agger.

Efter aftale med campingpladsen blev det meste af kolonien hegnet ind med stolper og minestrimmel, og på en Facebookside for fastliggere på campingpladsen fortalte hun om pragtbuksebien. Nu ses det tydeligt, at området er forbeholdt bierne, og indhegningen bringer glæde til både store og små ifølge Nana Agger.

- Nu synes alle, at det er sjovt og spændende. Børnene har fået at vide, at bierne ikke stikker, og der er tit nogen forbi for at kigge. Jeg har sat sedler op ved indhegningen, så alle kan se, at de er både spændende og ufarlige.