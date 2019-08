Naboer evakueret: Gasledning gravet over i parcelhuskvarter

Thurø: Naboerne i fire-fem parcelhuse måtte onsdag formiddag evakueres fra deres hjem i Blåby på Thurø, efter at en gasledning ved et uheld blev gravet over i forbindelse med et byggeprojekt.

Der var både fare for, at naboerne skulle indånde den giftige gas, og at den blev antændt, og derfor blev naboerne evakueret og et område på 100 meter spærret af. Det fortæller indsatsleder i Beredskab Fyn, Brian Christensen.

- Vi følger i sager som den her en fast procedure sammen med Nature Energy, og vi fik i samarbejde med en entreprenør gravet stikledningen op og fik den afklemmet, så vi var sikre på, at den var tæt og i orden, forklarer indsatslederen.

Uheldet skete onsdag klokken 10.15, og efter halvanden times tid kunne naboerne vende tilbage til deres huse.