Mysterium er løst: Derfor har Svendborgs juletræ været mørklagt

Svendborg: Meget godt kan der sikkert siges om det store juletræ på torvet i Svendborg, men de senere dage har det ikke bidraget meget mere til julehyggen, end hvis det var blevet stående i skoven.

Træet har nemlig været mørklagt, hvilket nok skal have undret og skuffet en og anden, som har bevæget sig rundt i bymidten efter solnedgang.

Men nu er der godt nyt.

Ifølge en pressemeddelelse fra Svendborg Kommune har et hold af elektrikere været på sagen - og helt uden evner har de ikke været.

"Der er fundet nogle tekniske fejl ved el-tilslutningen, og nogle af pærerne har vist sig at være utætte, så der er kommet vand i dem. Og det har fået sikkerhedsrelæet til at slå fra", hedder det således i pressemeddelelsen, som landede i redaktionens boks torsdag formiddag.

Af den fremgår det også, at elektrikerne arbejder på højtryk for at få løst problemet.

Og mon ikke det vil lykkes?